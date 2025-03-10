https://ria.ru/20250310/putin-2004178288.html

Путин подписал указ о праздновании со дня рождения Салтыкова-Щедрина

Путин подписал указ о праздновании со дня рождения Салтыкова-Щедрина - РИА Новости, 10.03.2025

Путин подписал указ о праздновании со дня рождения Салтыкова-Щедрина

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 200-летия со дня рождения писателя Михаила Салтыкова-Щедрина, соответствующий документ... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T19:51:00+03:00

2025-03-10T19:51:00+03:00

2025-03-10T20:21:00+03:00

культура

россия

владимир путин

михаил салтыков-щедрин

общество

литература

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 200-летия со дня рождения писателя Михаила Салтыкова-Щедрина, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Учитывая выдающийся вклад М. Е. Салтыкова-Щедрина в отечественную культуру и в связи с исполняющимся в 2026 году 200-летием со дня его рождения, постановляю: 1. Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2026 году 200-летия со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина", - говорится в документе. Путин поручил правительства в трехмесячный срок образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. Кроме того, региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения Салтыкова-Щедрина.

https://ria.ru/20241210/kultura-1988433082.html

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россия, владимир путин, михаил салтыков-щедрин, общество, литература