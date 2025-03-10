Путин наградил орденом Дружбы директора по сооружению Курской АЭС
Путин наградил орденом Дружбы директора по сооружению Курской АЭС Олега Шперле
© Фото : РосэнергоатомОлег Шперле
© Фото : Росэнергоатом
Олег Шперле. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил орденом Дружбы вице-президента - директора по сооружению Курской АЭС АО "Атомстройэкспорт" (управляющая компания инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом") Олега Шперле.
Согласно тексту указа, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации, Шперле награжден за заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу.
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3 марта, 16:51
Курская АЭС (Курчатов Курской области) - один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Потребителями ее электроэнергии являются 19 регионов Центра России. Станция имеет в своем составе три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 ГВт. В настоящее время идет сооружение энергоблоков №1 и №2 станции замещения (Курская АЭС-2) с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. На минувшей неделе Ростехнадзор выдал лицензию на размещение ядерной установки нового энергоблока №3 Курской АЭС-2, это означает, что можно приступать к подготовительным работам на площадке, где разместится новый блок.
Курская АЭС-2 - часть масштабного плана по развитию атомной энергетики в России. Всего к 2042 году в стране планируется ввести 38 энергоблоков, а к 2045 году атомная генерация должна составлять 25% от всей электроэнергии, вырабатываемой в стране.
Этим же указом главы государства орденом Дружбы награжден вице-президент "Атомстройэкспорта" по проектам в Бангладеш Алексей Дерий.
Путин наградил сотрудников атомной отрасли
13 февраля, 20:33
АЭС "Руппур" с двумя передовыми реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.
Подготовка к пуску энергоблока №1 АЭС "Руппур" вышла на финишную прямую, начаты необходимые испытания, сообщил в декабре 2024 года инжиниринговый дивизион "Росатома". Пуск первого энергоблока АЭС "Руппур" входит в число приоритетов "Росатома" на 2025 год, заявил на минувшей неделе генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Кроме того, в соответствии с нынешним указом орденом Александра Невского награжден советник директора отраслевого центра планирования и контроля сооружения объектов "Атомстройэкспорта" Александр Полушкин.