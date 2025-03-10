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Путин наградил орденом Дружбы директора по сооружению Курской АЭС - РИА Новости, 10.03.2025
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19:44 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/putin-2004176285.html
Путин наградил орденом Дружбы директора по сооружению Курской АЭС
Путин наградил орденом Дружбы директора по сооружению Курской АЭС - РИА Новости, 10.03.2025
Путин наградил орденом Дружбы директора по сооружению Курской АЭС
Президент России Владимир Путин своим указом наградил орденом Дружбы вице-президента - директора по сооружению Курской АЭС АО "Атомстройэкспорт" (управляющая... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T19:44:00+03:00
2025-03-10T19:44:00+03:00
россия
бангладеш
курчатов
владимир путин
алексей лихачев
александр невский
атомстройэкспорт
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил орденом Дружбы вице-президента - директора по сооружению Курской АЭС АО "Атомстройэкспорт" (управляющая компания инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом") Олега Шперле. Согласно тексту указа, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации, Шперле награжден за заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу. Курская АЭС (Курчатов Курской области) - один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Потребителями ее электроэнергии являются 19 регионов Центра России. Станция имеет в своем составе три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 ГВт. В настоящее время идет сооружение энергоблоков №1 и №2 станции замещения (Курская АЭС-2) с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. На минувшей неделе Ростехнадзор выдал лицензию на размещение ядерной установки нового энергоблока №3 Курской АЭС-2, это означает, что можно приступать к подготовительным работам на площадке, где разместится новый блок. Курская АЭС-2 - часть масштабного плана по развитию атомной энергетики в России. Всего к 2042 году в стране планируется ввести 38 энергоблоков, а к 2045 году атомная генерация должна составлять 25% от всей электроэнергии, вырабатываемой в стране. Этим же указом главы государства орденом Дружбы награжден вице-президент "Атомстройэкспорта" по проектам в Бангладеш Алексей Дерий. АЭС "Руппур" с двумя передовыми реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. Подготовка к пуску энергоблока №1 АЭС "Руппур" вышла на финишную прямую, начаты необходимые испытания, сообщил в декабре 2024 года инжиниринговый дивизион "Росатома". Пуск первого энергоблока АЭС "Руппур" входит в число приоритетов "Росатома" на 2025 год, заявил на минувшей неделе генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Кроме того, в соответствии с нынешним указом орденом Александра Невского награжден советник директора отраслевого центра планирования и контроля сооружения объектов "Атомстройэкспорта" Александр Полушкин.
https://ria.ru/20250303/chissov-2002801117.html
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бангладеш
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россия, бангладеш, курчатов, владимир путин, алексей лихачев, александр невский, атомстройэкспорт, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс руппур
Россия, Бангладеш, Курчатов, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Александр Невский, Атомстройэкспорт, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС Руппур
Путин наградил орденом Дружбы директора по сооружению Курской АЭС

Путин наградил орденом Дружбы директора по сооружению Курской АЭС Олега Шперле

© Фото : РосэнергоатомОлег Шперле
Олег Шперле - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : Росэнергоатом
Олег Шперле. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил орденом Дружбы вице-президента - директора по сооружению Курской АЭС АО "Атомстройэкспорт" (управляющая компания инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом") Олега Шперле.
Согласно тексту указа, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации, Шперле награжден за заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу.
Валерий Чиссов - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Путин наградил известного онколога Чиссова орденом
3 марта, 16:51
Курская АЭС (Курчатов Курской области) - один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Потребителями ее электроэнергии являются 19 регионов Центра России. Станция имеет в своем составе три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 ГВт. В настоящее время идет сооружение энергоблоков №1 и №2 станции замещения (Курская АЭС-2) с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. На минувшей неделе Ростехнадзор выдал лицензию на размещение ядерной установки нового энергоблока №3 Курской АЭС-2, это означает, что можно приступать к подготовительным работам на площадке, где разместится новый блок.
Курская АЭС-2 - часть масштабного плана по развитию атомной энергетики в России. Всего к 2042 году в стране планируется ввести 38 энергоблоков, а к 2045 году атомная генерация должна составлять 25% от всей электроэнергии, вырабатываемой в стране.
Этим же указом главы государства орденом Дружбы награжден вице-президент "Атомстройэкспорта" по проектам в Бангладеш Алексей Дерий.
Сотрудник в помещении АЭС - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Путин наградил сотрудников атомной отрасли
13 февраля, 20:33
АЭС "Руппур" с двумя передовыми реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.
Подготовка к пуску энергоблока №1 АЭС "Руппур" вышла на финишную прямую, начаты необходимые испытания, сообщил в декабре 2024 года инжиниринговый дивизион "Росатома". Пуск первого энергоблока АЭС "Руппур" входит в число приоритетов "Росатома" на 2025 год, заявил на минувшей неделе генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Кроме того, в соответствии с нынешним указом орденом Александра Невского награжден советник директора отраслевого центра планирования и контроля сооружения объектов "Атомстройэкспорта" Александр Полушкин.
Стенд госкорпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
"Росатом" вышел на главный этап пусконаладочных работ на Курской АЭС-2
4 января, 21:49
 
РоссияБангладешКурчатовВладимир ПутинАлексей ЛихачевАлександр НевскийАтомстройэкспортГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС Руппур
 
 
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