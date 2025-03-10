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Путин включил Бастрыкина и Савельева в состав Морской коллегии - РИА Новости, 10.03.2025
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19:42 10.03.2025 (обновлено: 20:37 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/putin-2004175892.html
Путин включил Бастрыкина и Савельева в состав Морской коллегии
Путин включил Бастрыкина и Савельева в состав Морской коллегии - РИА Новости, 10.03.2025
Путин включил Бастрыкина и Савельева в состав Морской коллегии
Президент РФ Владимир Путин включил в состав Морской коллегии РФ вице-премьера Виталия Савельева и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T19:42:00+03:00
2025-03-10T20:37:00+03:00
владимир путин
россия
александр бастрыкин
виталий савельев
следственный комитет россии (ск рф)
морская коллегия при правительстве рф
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил в состав Морской коллегии РФ вице-премьера Виталия Савельева и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина.Соответствующий указ опубликован на портале официальной и правовой информации."В составе Морской коллегии включить следующих лиц: &lt;...&gt; Бастрыкин А. И. - председатель Следственного комитета Российской Федерации..., Савельев В. Г. - заместитель председателя правительства Российской Федерации", - говорится в документе.Кроме этого, в состав Морской коллегии были включены губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, руководитель Роснедр Олег Казанов, губернатор Камчатского края Владимир Солодов и вице-президент - руководитель службы безопасности "Роснефти" Урал Латыпов.Документом также уточняется позиция главы Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", председателя научно-экспертного совета Морской коллегии Михаила Ковальчука - он значится также заместителем председателя коллегии.Путин в августе прошлого года подписал указ о создании Морской коллегии, которая займется выработкой мер по сохранению за Россией статуса великой морской державы. Среди других задач коллегии - укрепление обороны страны и безопасности государства в мировом океане, развитие ВМФ России, анализ состояния и перспектив судостроительной отрасли и выработка мер по ее развитию, развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации, мониторинг эффективности мер, направленных на координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов и организаций, занимающихся реализацией национальной морской политики.
https://ria.ru/20250310/putin-2004180667.html
https://ria.ru/20250221/gaz-2000919620.html
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владимир путин, россия, александр бастрыкин, виталий савельев, следственный комитет россии (ск рф), морская коллегия при правительстве рф
Владимир Путин, Россия, Александр Бастрыкин, Виталий Савельев, Следственный комитет России (СК РФ), Морская коллегия при Правительстве РФ
Путин включил Бастрыкина и Савельева в состав Морской коллегии

Путин подписал указ о включении Бастрыкина и Савельева в состав Морской коллегии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил в состав Морской коллегии РФ вице-премьера Виталия Савельева и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Соответствующий указ опубликован на портале официальной и правовой информации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Путин учредил президиум Морской коллегии
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"В составе Морской коллегии включить следующих лиц: <...> Бастрыкин А. И. - председатель Следственного комитета Российской Федерации..., Савельев В. Г. - заместитель председателя правительства Российской Федерации", - говорится в документе.
Кроме этого, в состав Морской коллегии были включены губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, руководитель Роснедр Олег Казанов, губернатор Камчатского края Владимир Солодов и вице-президент - руководитель службы безопасности "Роснефти" Урал Латыпов.
Документом также уточняется позиция главы Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", председателя научно-экспертного совета Морской коллегии Михаила Ковальчука - он значится также заместителем председателя коллегии.
Путин в августе прошлого года подписал указ о создании Морской коллегии, которая займется выработкой мер по сохранению за Россией статуса великой морской державы. Среди других задач коллегии - укрепление обороны страны и безопасности государства в мировом океане, развитие ВМФ России, анализ состояния и перспектив судостроительной отрасли и выработка мер по ее развитию, развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации, мониторинг эффективности мер, направленных на координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов и организаций, занимающихся реализацией национальной морской политики.
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Владимир ПутинРоссияАлександр БастрыкинВиталий СавельевСледственный комитет России (СК РФ)Морская коллегия при Правительстве РФ
 
 
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