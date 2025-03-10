https://ria.ru/20250310/putin-2004175892.html

Путин включил Бастрыкина и Савельева в состав Морской коллегии

Путин включил Бастрыкина и Савельева в состав Морской коллегии - РИА Новости, 10.03.2025

Путин включил Бастрыкина и Савельева в состав Морской коллегии

Президент РФ Владимир Путин включил в состав Морской коллегии РФ вице-премьера Виталия Савельева и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T19:42:00+03:00

2025-03-10T19:42:00+03:00

2025-03-10T20:37:00+03:00

владимир путин

россия

александр бастрыкин

виталий савельев

следственный комитет россии (ск рф)

морская коллегия при правительстве рф

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил в состав Морской коллегии РФ вице-премьера Виталия Савельева и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина.Соответствующий указ опубликован на портале официальной и правовой информации."В составе Морской коллегии включить следующих лиц: <...> Бастрыкин А. И. - председатель Следственного комитета Российской Федерации..., Савельев В. Г. - заместитель председателя правительства Российской Федерации", - говорится в документе.Кроме этого, в состав Морской коллегии были включены губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, руководитель Роснедр Олег Казанов, губернатор Камчатского края Владимир Солодов и вице-президент - руководитель службы безопасности "Роснефти" Урал Латыпов.Документом также уточняется позиция главы Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", председателя научно-экспертного совета Морской коллегии Михаила Ковальчука - он значится также заместителем председателя коллегии.Путин в августе прошлого года подписал указ о создании Морской коллегии, которая займется выработкой мер по сохранению за Россией статуса великой морской державы. Среди других задач коллегии - укрепление обороны страны и безопасности государства в мировом океане, развитие ВМФ России, анализ состояния и перспектив судостроительной отрасли и выработка мер по ее развитию, развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации, мониторинг эффективности мер, направленных на координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов и организаций, занимающихся реализацией национальной морской политики.

https://ria.ru/20250310/putin-2004180667.html

https://ria.ru/20250221/gaz-2000919620.html

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владимир путин, россия, александр бастрыкин, виталий савельев, следственный комитет россии (ск рф), морская коллегия при правительстве рф