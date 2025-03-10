Путин включил Бастрыкина и Савельева в состав Морской коллегии
Путин подписал указ о включении Бастрыкина и Савельева в состав Морской коллегии
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил в состав Морской коллегии РФ вице-премьера Виталия Савельева и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Соответствующий указ опубликован на портале официальной и правовой информации.
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"В составе Морской коллегии включить следующих лиц: <...> Бастрыкин А. И. - председатель Следственного комитета Российской Федерации..., Савельев В. Г. - заместитель председателя правительства Российской Федерации", - говорится в документе.
Кроме этого, в состав Морской коллегии были включены губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, руководитель Роснедр Олег Казанов, губернатор Камчатского края Владимир Солодов и вице-президент - руководитель службы безопасности "Роснефти" Урал Латыпов.
Документом также уточняется позиция главы Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", председателя научно-экспертного совета Морской коллегии Михаила Ковальчука - он значится также заместителем председателя коллегии.
Путин в августе прошлого года подписал указ о создании Морской коллегии, которая займется выработкой мер по сохранению за Россией статуса великой морской державы. Среди других задач коллегии - укрепление обороны страны и безопасности государства в мировом океане, развитие ВМФ России, анализ состояния и перспектив судостроительной отрасли и выработка мер по ее развитию, развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации, мониторинг эффективности мер, направленных на координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов и организаций, занимающихся реализацией национальной морской политики.