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Путин ввел выплаты для ополченцев Донбасса, ставших инвалидами - РИА Новости, 10.03.2025
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19:16 10.03.2025 (обновлено: 20:14 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/putin-2004171432.html
Путин ввел выплаты для ополченцев Донбасса, ставших инвалидами
Путин ввел выплаты для ополченцев Донбасса, ставших инвалидами - РИА Новости, 10.03.2025
Путин ввел выплаты для ополченцев Донбасса, ставших инвалидами
Президент Владимир Путин подписал указ о выплате до шести миллионов рублей ополченцам Донбасса, получившим инвалидность, следует из документа на портале правой... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T19:16:00+03:00
2025-03-10T20:14:00+03:00
донбасс
владимир путин
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о выплате до шести миллионов рублей ополченцам Донбасса, получившим инвалидность, следует из документа на портале правой информации.Единовременная выплата полагается тем, кто принимал участие в боях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, а также воинских формирований и органов обеих республик с 11 мая 2014 года."И признанным в установленном порядке инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в связи с участием в боевых действиях", — говорится в указе.Согласно документу, инвалиды первой группы получат 6 054 415 рублей, второй — 5 236 250, третьей — 4 418 086.Правительству поручено определить порядок назначения и осуществления единовременной выплаты, а также обеспечить финансирование расходов для ее реализации. Указ вступает в силу со дня подписания.
https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2004023703.html
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донбасс, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, общество
Донбасс, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Общество
Путин ввел выплаты для ополченцев Донбасса, ставших инвалидами

Путин указом ввел выплаты до 6 млн руб ополченцам Донбасса, ставшим инвалидами

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о выплате до шести миллионов рублей ополченцам Донбасса, получившим инвалидность, следует из документа на портале правой информации.
Единовременная выплата полагается тем, кто принимал участие в боях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, а также воинских формирований и органов обеих республик с 11 мая 2014 года.
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"И признанным в установленном порядке инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в связи с участием в боевых действиях", — говорится в указе.
Согласно документу, инвалиды первой группы получат 6 054 415 рублей, второй — 5 236 250, третьей — 4 418 086.
Правительству поручено определить порядок назначения и осуществления единовременной выплаты, а также обеспечить финансирование расходов для ее реализации.
Указ вступает в силу со дня подписания.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияОбщество
 
 
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