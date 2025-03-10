https://ria.ru/20250310/putin-2004171432.html

Путин ввел выплаты для ополченцев Донбасса, ставших инвалидами

Путин ввел выплаты для ополченцев Донбасса, ставших инвалидами - РИА Новости, 10.03.2025

Путин ввел выплаты для ополченцев Донбасса, ставших инвалидами

Президент Владимир Путин подписал указ о выплате до шести миллионов рублей ополченцам Донбасса, получившим инвалидность, следует из документа на портале правой... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T19:16:00+03:00

2025-03-10T19:16:00+03:00

2025-03-10T20:14:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о выплате до шести миллионов рублей ополченцам Донбасса, получившим инвалидность, следует из документа на портале правой информации.Единовременная выплата полагается тем, кто принимал участие в боях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, а также воинских формирований и органов обеих республик с 11 мая 2014 года."И признанным в установленном порядке инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в связи с участием в боевых действиях", — говорится в указе.Согласно документу, инвалиды первой группы получат 6 054 415 рублей, второй — 5 236 250, третьей — 4 418 086.Правительству поручено определить порядок назначения и осуществления единовременной выплаты, а также обеспечить финансирование расходов для ее реализации. Указ вступает в силу со дня подписания.

https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2004023703.html

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донбасс, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, общество