https://ria.ru/20250310/putin-2004165190.html
Путин назначил Новака членом наблюдательного совета РФПИ
Путин назначил Новака членом наблюдательного совета РФПИ - РИА Новости, 10.03.2025
Путин назначил Новака членом наблюдательного совета РФПИ
Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Александра Новака членом наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T18:42:00+03:00
2025-03-10T18:42:00+03:00
2025-03-10T18:48:00+03:00
россия
владимир путин
александр новак
российский фонд прямых инвестиций
экономика
андрей белоусов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Александра Новака членом наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов."Назначить членом наблюдательного совета акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" сроком на пять лет Новака А.В. - Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации", - говорится в документе.Также соответствующим указом прекращаются полномочия членов набсовета РФПИ министра обороны Андрея Белоусова и заведующего кафедрой Финансового университета при правительстве РФ Владимира Дмитриева, следует из документа.
https://ria.ru/20250223/dmitriev-2001156611.html
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россия, владимир путин, александр новак, российский фонд прямых инвестиций, экономика, андрей белоусов
Россия, Владимир Путин, Александр Новак, Российский фонд прямых инвестиций, Экономика, Андрей Белоусов
Путин назначил Новака членом наблюдательного совета РФПИ
Путин назначил вице-премьера Новака членом наблюдательного совета РФПИ