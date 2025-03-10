https://ria.ru/20250310/putin-2004164380.html

Путин наградил медалью "За отвагу" корреспондентов "России сегодня"

Путин наградил медалью "За отвагу" корреспондентов "России сегодня" - РИА Новости, 10.03.2025

Путин наградил медалью "За отвагу" корреспондентов "России сегодня"

Президент Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" корреспондентов МИА "Россия сегодня" Михаила Кевхиева и Максима Романенко, следует из указа на сайте... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T18:37:00+03:00

2025-03-10T18:37:00+03:00

2025-03-10T20:20:00+03:00

владимир путин

общество

россия

миа "россия сегодня"

донецк

горловка

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" корреспондентов МИА "Россия сегодня" Михаила Кевхиева и Максима Романенко, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов."За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью "За отвагу": Кевхиева Михаила Сергеевича — корреспондента федерального государственного унитарного предприятия "МИА "Россия сегодня"; Романенко Максима Викторовича — корреспондента федерального государственного унитарного предприятия "МИА "Россия сегодня", — говорится в документе.В начале января украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ на трассе Донецк — Горловка, далеко от линии соприкосновения. При обстреле погиб корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Находившегося в машине Романенко доставили в больницу с сотрясением мозга, Кевхиев получил легкую контузию.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям "Убийство и покушение на убийство двух и более лиц" и "Умышленное повреждение имущества".

https://ria.ru/20250219/putin-2000347483.html

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Журналисты РИА Новости об атаке дрона ВСУ по их машине Пострадавшие в ДНР журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев рассказали про момент атаки дрона ВСУ по их машине. 2025-03-10T18:37 true PT2M24S

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владимир путин, общество, россия, миа "россия сегодня", донецк, горловка