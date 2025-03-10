https://ria.ru/20250310/putin-2004164380.html
Путин наградил медалью "За отвагу" корреспондентов "России сегодня"
Путин наградил медалью "За отвагу" корреспондентов "России сегодня" - РИА Новости, 10.03.2025
Путин наградил медалью "За отвагу" корреспондентов "России сегодня"
Президент Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" корреспондентов МИА "Россия сегодня" Михаила Кевхиева и Максима Романенко, следует из указа на сайте... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T18:37:00+03:00
2025-03-10T18:37:00+03:00
2025-03-10T20:20:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" корреспондентов МИА "Россия сегодня" Михаила Кевхиева и Максима Романенко, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов."За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью "За отвагу": Кевхиева Михаила Сергеевича — корреспондента федерального государственного унитарного предприятия "МИА "Россия сегодня"; Романенко Максима Викторовича — корреспондента федерального государственного унитарного предприятия "МИА "Россия сегодня", — говорится в документе.В начале января украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ на трассе Донецк — Горловка, далеко от линии соприкосновения. При обстреле погиб корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Находившегося в машине Романенко доставили в больницу с сотрясением мозга, Кевхиев получил легкую контузию.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям "Убийство и покушение на убийство двух и более лиц" и "Умышленное повреждение имущества".
https://ria.ru/20250219/putin-2000347483.html
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Журналисты РИА Новости об атаке дрона ВСУ по их машине
Пострадавшие в ДНР журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев рассказали про момент атаки дрона ВСУ по их машине.
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владимир путин, общество, россия, миа "россия сегодня", донецк, горловка
Владимир Путин, Общество, Россия, МИА "Россия сегодня", Донецк, Горловка
Путин наградил медалью "За отвагу" корреспондентов "России сегодня"
Путин наградил корреспондентов "России сегодня" Кевхиева и Романенко