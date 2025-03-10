https://ria.ru/20250310/putin-2004164193.html

Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу

Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу - РИА Новости, 10.03.2025

Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героя России космонавтам Александру Гребенкину и Николаю Чубу, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T18:34:00+03:00

2025-03-10T18:34:00+03:00

2025-03-10T20:17:00+03:00

россия

владимир путин

космос - риа наука

александр гребенкин

николай чуб

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звания Героя России космонавтам Александру Гребенкину и Николаю Чубу, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Гребенкину Александру Сергеевичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина"... Чубу Николаю Александровичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250309/gagarin-2003926653.html

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россия, владимир путин, космос - риа наука, александр гребенкин, николай чуб