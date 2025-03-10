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Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу - РИА Новости, 10.03.2025
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18:34 10.03.2025 (обновлено: 20:17 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/putin-2004164193.html
Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу
Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу - РИА Новости, 10.03.2025
Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героя России космонавтам Александру Гребенкину и Николаю Чубу, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T18:34:00+03:00
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россия
владимир путин
космос - риа наука
александр гребенкин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звания Героя России космонавтам Александру Гребенкину и Николаю Чубу, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Гребенкину Александру Сергеевичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина"... Чубу Николаю Александровичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, космос - риа наука, александр гребенкин, николай чуб
Россия, Владимир Путин, Космос - РИА Наука, Александр Гребенкин, Николай Чуб
Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу

Путин указом присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звания Героя России космонавтам Александру Гребенкину и Николаю Чубу, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Гребенкину Александру Сергеевичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина"... Чубу Николаю Александровичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина", - говорится в документе.
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РоссияВладимир ПутинКосмос - РИА НаукаАлександр ГребенкинНиколай Чуб
 
 
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