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Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу
Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу - РИА Новости, 10.03.2025
Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героя России космонавтам Александру Гребенкину и Николаю Чубу, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T18:34:00+03:00
2025-03-10T18:34:00+03:00
2025-03-10T20:17:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звания Героя России космонавтам Александру Гребенкину и Николаю Чубу, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Гребенкину Александру Сергеевичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина"... Чубу Николаю Александровичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250309/gagarin-2003926653.html
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россия, владимир путин, космос - риа наука, александр гребенкин, николай чуб
Россия, Владимир Путин, Космос - РИА Наука, Александр Гребенкин, Николай Чуб
Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу
Путин указом присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу