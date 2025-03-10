https://ria.ru/20250310/putin-2004150552.html

Дюмин рассказал о внимании Путина к участникам СВО

Дюмин рассказал о внимании Путина к участникам СВО - РИА Новости, 10.03.2025

Дюмин рассказал о внимании Путина к участникам СВО

Президент России Владимир Путин с первых дней спецоперации уделяет особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей, заявил помощник президента РФ,... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T17:26:00+03:00

2025-03-10T17:26:00+03:00

2025-03-10T17:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

алексей дюмин

общество

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с первых дней спецоперации уделяет особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей, заявил помощник президента РФ, секретарь Государственного Совета РФ Алексей Дюмин. Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о создании комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей. "С первых дней специальной военной операции президент России Владимир Владимирович Путин уделяет особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей. В решение этой задачи включились все органы власти, общественные организации, представители бизнеса", - сообщил Дюмин журналистам. "Основную работу проводит фонд "Защитники Отечества", - добавил он.

https://ria.ru/20250310/putin-2004048353.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, алексей дюмин, общество, вооруженные силы рф