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Дюмин рассказал о внимании Путина к участникам СВО - РИА Новости, 10.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:26 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/putin-2004150552.html
Дюмин рассказал о внимании Путина к участникам СВО
Дюмин рассказал о внимании Путина к участникам СВО - РИА Новости, 10.03.2025
Дюмин рассказал о внимании Путина к участникам СВО
Президент России Владимир Путин с первых дней спецоперации уделяет особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей, заявил помощник президента РФ,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:26:00+03:00
2025-03-10T17:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
алексей дюмин
общество
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с первых дней спецоперации уделяет особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей, заявил помощник президента РФ, секретарь Государственного Совета РФ Алексей Дюмин. Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о создании комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей. "С первых дней специальной военной операции президент России Владимир Владимирович Путин уделяет особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей. В решение этой задачи включились все органы власти, общественные организации, представители бизнеса", - сообщил Дюмин журналистам. "Основную работу проводит фонд "Защитники Отечества", - добавил он.
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россия, владимир путин, алексей дюмин, общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Алексей Дюмин, Общество, Вооруженные силы РФ
Дюмин рассказал о внимании Путина к участникам СВО

Дюмин: Путин с начала СВО уделяет особое внимание поддержке бойцов и их семей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время посещения военного полигона для проверки подготовки военнослужащих
Владимир Путин во время посещения военного полигона для проверки подготовки военнослужащих - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время посещения военного полигона для проверки подготовки военнослужащих. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с первых дней спецоперации уделяет особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей, заявил помощник президента РФ, секретарь Государственного Совета РФ Алексей Дюмин.
Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о создании комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей.
«
"С первых дней специальной военной операции президент России Владимир Владимирович Путин уделяет особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей. В решение этой задачи включились все органы власти, общественные организации, представители бизнеса", - сообщил Дюмин журналистам.
"Основную работу проводит фонд "Защитники Отечества", - добавил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Путин поручил создать отдельное направление поддержки ветеранов СВО
Вчера, 11:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинАлексей ДюминОбществоВооруженные силы РФ
 
 
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