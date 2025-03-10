https://ria.ru/20250310/putin-2004150552.html
Дюмин рассказал о внимании Путина к участникам СВО
Дюмин рассказал о внимании Путина к участникам СВО - РИА Новости, 10.03.2025
Дюмин рассказал о внимании Путина к участникам СВО
Президент России Владимир Путин с первых дней спецоперации уделяет особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей, заявил помощник президента РФ,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:26:00+03:00
2025-03-10T17:26:00+03:00
2025-03-10T17:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с первых дней спецоперации уделяет особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей, заявил помощник президента РФ, секретарь Государственного Совета РФ Алексей Дюмин. Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о создании комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей. "С первых дней специальной военной операции президент России Владимир Владимирович Путин уделяет особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей. В решение этой задачи включились все органы власти, общественные организации, представители бизнеса", - сообщил Дюмин журналистам. "Основную работу проводит фонд "Защитники Отечества", - добавил он.
https://ria.ru/20250310/putin-2004048353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, алексей дюмин, общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Алексей Дюмин, Общество, Вооруженные силы РФ
Дюмин рассказал о внимании Путина к участникам СВО
Дюмин: Путин с начала СВО уделяет особое внимание поддержке бойцов и их семей