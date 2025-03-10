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Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке участников СВО - РИА Новости, 10.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 10.03.2025 (обновлено: 16:40 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/putin-2004137339.html
Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке участников СВО
Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке участников СВО - РИА Новости, 10.03.2025
Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке участников СВО
Президент РФ Владимир Путин поручил образовать комиссию Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:30:00+03:00
2025-03-10T16:40:00+03:00
политика
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил образовать комиссию Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей.Соответствующий указ главы государства опубликован на портале официальной и правовой информации."Образовать комиссию Государственного совета Российской Федерации по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250310/komissiya-2004139382.html
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политика, владимир путин, россия, общество
Политика, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество
Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке участников СВО

Путин указом образовал комиссию Госсовета по поддержке участников СВО и их семей

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил образовать комиссию Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей.
Соответствующий указ главы государства опубликован на портале официальной и правовой информации.
"Образовать комиссию Государственного совета Российской Федерации по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей", - говорится в документе.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Комиссия по поддержке бойцов СВО займется их адаптацией к мирной жизни
Вчера, 16:39
 
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