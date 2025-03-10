https://ria.ru/20250310/putin-2004137339.html
Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке участников СВО
Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке участников СВО - РИА Новости, 10.03.2025
Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке участников СВО
Президент РФ Владимир Путин поручил образовать комиссию Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:30:00+03:00
2025-03-10T16:30:00+03:00
2025-03-10T16:40:00+03:00
политика
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917186345_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_95b15540e1ca89aae25d05c7e90b909f.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил образовать комиссию Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей.Соответствующий указ главы государства опубликован на портале официальной и правовой информации."Образовать комиссию Государственного совета Российской Федерации по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250310/komissiya-2004139382.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_716:109:3155:1938_1920x0_80_0_0_415f2633f45caab5feb6f06af3b59ada.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, общество
Политика, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество
Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке участников СВО
Путин указом образовал комиссию Госсовета по поддержке участников СВО и их семей