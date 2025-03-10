https://ria.ru/20250310/putin-2004137339.html

Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке участников СВО

Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке участников СВО - РИА Новости, 10.03.2025

Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке участников СВО

Президент РФ Владимир Путин поручил образовать комиссию Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:30:00+03:00

2025-03-10T16:30:00+03:00

2025-03-10T16:40:00+03:00

политика

владимир путин

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россия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил образовать комиссию Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей.Соответствующий указ главы государства опубликован на портале официальной и правовой информации."Образовать комиссию Государственного совета Российской Федерации по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250310/komissiya-2004139382.html

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политика, владимир путин, россия, общество