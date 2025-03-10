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Путин выразил уверенность в успехе проекта двигателя ПД-35 - РИА Новости, 10.03.2025
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14:25 10.03.2025 (обновлено: 15:17 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/putin-2004097143.html
Путин выразил уверенность в успехе проекта двигателя ПД-35
Путин выразил уверенность в успехе проекта двигателя ПД-35 - РИА Новости, 10.03.2025
Путин выразил уверенность в успехе проекта двигателя ПД-35
Президент России Владимир Путин уверен, что у генерального конструктора "ОДК-Авиадвигатель" Александра Иноземцева, который работает над двигателем ПД-35, все... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:25:00+03:00
2025-03-10T15:17:00+03:00
россия
пермский край
владимир путин
александр иноземцев
дмитрий махонин
объединенная двигателестроительная корпорация
ростех
технологии
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что у генерального конструктора "ОДК-Авиадвигатель" Александра Иноземцева, который работает над двигателем ПД-35, все получится. На встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным Путин поинтересовался о производстве двигателя ПД-35. "Александр Александрович (Иноземцев - ред.) переживает сейчас за этот проект", - ответил Махонин и попросил доложить отдельно. "У него получится", - подчеркнул Путин. Также президент попросил главу региона передать привет конструктору. "Обязательно", - заверил Махонин в свою очередь. Ранее госкорпорация "Ростех" куда входит конструкторское бюро, сообщала о первых испытаниях газогенератора авиадвигателя большой тяги ПД-35 для дальнемагистральных лайнеров.
https://ria.ru/20250221/odk-2000702081.html
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россия, пермский край, владимир путин, александр иноземцев, дмитрий махонин, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, технологии
Россия, Пермский край, Владимир Путин, Александр Иноземцев, Дмитрий Махонин, Объединенная двигателестроительная корпорация, Ростех, Технологии
Путин выразил уверенность в успехе проекта двигателя ПД-35

Путин выразил уверенность в успехе генконструктора Иноземцева с проектом ПД-35

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что у генерального конструктора "ОДК-Авиадвигатель" Александра Иноземцева, который работает над двигателем ПД-35, все получится.
На встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным Путин поинтересовался о производстве двигателя ПД-35.
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"Александр Александрович (Иноземцев - ред.) переживает сейчас за этот проект", - ответил Махонин и попросил доложить отдельно.
"У него получится", - подчеркнул Путин.
Также президент попросил главу региона передать привет конструктору.
"Обязательно", - заверил Махонин в свою очередь.
Ранее госкорпорация "Ростех" куда входит конструкторское бюро, сообщала о первых испытаниях газогенератора авиадвигателя большой тяги ПД-35 для дальнемагистральных лайнеров.
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5 февраля, 08:09
 
РоссияПермский крайВладимир ПутинАлександр ИноземцевДмитрий МахонинОбъединенная двигателестроительная корпорацияРостехТехнологии
 
 
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