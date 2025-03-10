https://ria.ru/20250310/putin-2004096297.html
Путин оценил показатели Пермского края в обрабатывающей промышленности
Путин оценил показатели Пермского края в обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 10.03.2025
Путин оценил показатели Пермского края в обрабатывающей промышленности
Президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели Пермского края в сфере обрабатывающей промышленности в ходе встречи с главой региона Дмитрием... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:22:00+03:00
2025-03-10T14:22:00+03:00
2025-03-10T14:22:00+03:00
экономика
пермский край
россия
владимир путин
дмитрий махонин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели Пермского края в сфере обрабатывающей промышленности в ходе встречи с главой региона Дмитрием Махониным. Махонин доложил президенту о росте обрабатывающей промышленности в регионе, индекс отрасли составил 108,5 процента. Кроме того, индекс промышленного производства в Пермском крае составил 5,5%. "Хорошие показатели", - отметил Путин на встрече в Кремле.
https://ria.ru/20250310/putin-2004095953.html
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экономика, пермский край, россия, владимир путин, дмитрий махонин
Экономика, Пермский край, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Махонин
Путин оценил показатели Пермского края в обрабатывающей промышленности
Путин отметил хорошие показатели Пермского края в обрабатывающей промышленности