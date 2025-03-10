https://ria.ru/20250310/putin-2004095953.html

Путин оценил качество школьного образования в Пермском крае

Путин оценил качество школьного образования в Пермском крае - РИА Новости, 10.03.2025

Путин оценил качество школьного образования в Пермском крае

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным обратил внимание на высокий показатель качества школьного... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T14:21:00+03:00

2025-03-10T14:21:00+03:00

2025-03-10T14:21:00+03:00

общество

пермский край

россия

владимир путин

дмитрий махонин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным обратил внимание на высокий показатель качества школьного образования в субъекте. "Я смотрю, первое место по качеству школьного образования", - сказал Путин в ходе беседы с Махониным. Глава государства отметил, что при этом в Пермском крае свыше 25 процентов школьников учатся во вторую смену. Махонин ответил, что за последний год в Пермском крае было построено 36 школ, еще 30 планируется построить в ближайшую пятилетку. По его словам, краевые власти понимают, как снижать количество учащихся во вторую смену. В ноябре 2024 года на Всероссийской конференции по оценке качества образования, которую ежегодно проводит Рособрнадзор, были подведены итоги прошедшей экзаменационной кампании и работы регионов над повышением качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ и иных оценочных процедур в 2024 году. Пермский край занял первое место, сообщалось на официальном сайте губернатора и правительства Пермского края.

https://ria.ru/20250206/putin-1997817212.html

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общество, пермский край, россия, владимир путин, дмитрий махонин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)