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Путин оценил качество школьного образования в Пермском крае - РИА Новости, 10.03.2025
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14:21 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/putin-2004095953.html
Путин оценил качество школьного образования в Пермском крае
Путин оценил качество школьного образования в Пермском крае - РИА Новости, 10.03.2025
Путин оценил качество школьного образования в Пермском крае
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным обратил внимание на высокий показатель качества школьного... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:21:00+03:00
2025-03-10T14:21:00+03:00
общество
пермский край
россия
владимир путин
дмитрий махонин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным обратил внимание на высокий показатель качества школьного образования в субъекте. "Я смотрю, первое место по качеству школьного образования", - сказал Путин в ходе беседы с Махониным. Глава государства отметил, что при этом в Пермском крае свыше 25 процентов школьников учатся во вторую смену. Махонин ответил, что за последний год в Пермском крае было построено 36 школ, еще 30 планируется построить в ближайшую пятилетку. По его словам, краевые власти понимают, как снижать количество учащихся во вторую смену. В ноябре 2024 года на Всероссийской конференции по оценке качества образования, которую ежегодно проводит Рособрнадзор, были подведены итоги прошедшей экзаменационной кампании и работы регионов над повышением качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ и иных оценочных процедур в 2024 году. Пермский край занял первое место, сообщалось на официальном сайте губернатора и правительства Пермского края.
https://ria.ru/20250206/putin-1997817212.html
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общество, пермский край, россия, владимир путин, дмитрий махонин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Пермский край, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Махонин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Путин оценил качество школьного образования в Пермском крае

Путин отметил высокий показатель качества школьного образования в Пермском крае

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время встречи
Президент Владимир Путин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время встречи
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным обратил внимание на высокий показатель качества школьного образования в субъекте.
"Я смотрю, первое место по качеству школьного образования", - сказал Путин в ходе беседы с Махониным.
Глава государства отметил, что при этом в Пермском крае свыше 25 процентов школьников учатся во вторую смену. Махонин ответил, что за последний год в Пермском крае было построено 36 школ, еще 30 планируется построить в ближайшую пятилетку. По его словам, краевые власти понимают, как снижать количество учащихся во вторую смену.
В ноябре 2024 года на Всероссийской конференции по оценке качества образования, которую ежегодно проводит Рособрнадзор, были подведены итоги прошедшей экзаменационной кампании и работы регионов над повышением качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ и иных оценочных процедур в 2024 году. Пермский край занял первое место, сообщалось на официальном сайте губернатора и правительства Пермского края.
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ОбществоПермский крайРоссияВладимир ПутинДмитрий МахонинФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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