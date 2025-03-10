https://ria.ru/20250310/putin-2004095953.html
Путин оценил качество школьного образования в Пермском крае
Путин оценил качество школьного образования в Пермском крае - РИА Новости, 10.03.2025
Путин оценил качество школьного образования в Пермском крае
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным обратил внимание на высокий показатель качества школьного... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:21:00+03:00
2025-03-10T14:21:00+03:00
2025-03-10T14:21:00+03:00
общество
пермский край
россия
владимир путин
дмитрий махонин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004086497_0:70:3070:1797_1920x0_80_0_0_903031babcf8c23111db537fa662d138.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным обратил внимание на высокий показатель качества школьного образования в субъекте. "Я смотрю, первое место по качеству школьного образования", - сказал Путин в ходе беседы с Махониным. Глава государства отметил, что при этом в Пермском крае свыше 25 процентов школьников учатся во вторую смену. Махонин ответил, что за последний год в Пермском крае было построено 36 школ, еще 30 планируется построить в ближайшую пятилетку. По его словам, краевые власти понимают, как снижать количество учащихся во вторую смену. В ноябре 2024 года на Всероссийской конференции по оценке качества образования, которую ежегодно проводит Рособрнадзор, были подведены итоги прошедшей экзаменационной кампании и работы регионов над повышением качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ и иных оценочных процедур в 2024 году. Пермский край занял первое место, сообщалось на официальном сайте губернатора и правительства Пермского края.
https://ria.ru/20250206/putin-1997817212.html
пермский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004086497_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_11c8f115f64fee0c302908616f4880e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, пермский край, россия, владимир путин, дмитрий махонин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Пермский край, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Махонин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Путин оценил качество школьного образования в Пермском крае
Путин отметил высокий показатель качества школьного образования в Пермском крае