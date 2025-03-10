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В Кремле назвали февральский разговор Путина и Трампа конструктивным - РИА Новости, 10.03.2025
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13:12 10.03.2025 (обновлено: 13:33 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/putin-2004073421.html
В Кремле назвали февральский разговор Путина и Трампа конструктивным
В Кремле назвали февральский разговор Путина и Трампа конструктивным - РИА Новости, 10.03.2025
В Кремле назвали февральский разговор Путина и Трампа конструктивным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал февральский телефонный разговор глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа достаточно... РИА Новости, 10.03.2025
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россия
сша
украина
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
политика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал февральский телефонный разговор глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа достаточно конструктивным. "Он (разговор - ред.) достаточно конструктивный для того, чтобы быть в диалоге и решать проблемы. Мы находимся в начальной стадии пути по реставрации наших двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам. Кремль и Белый дом 12 февраля публично сообщили о телефонном разговоре президентов России и США. Он продлился почти полтора часа. Лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, политика
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Политика
В Кремле назвали февральский разговор Путина и Трампа конструктивным

Песков назвал февральский телефонный разговор Путина и Трампа конструктивным

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал февральский телефонный разговор глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа достаточно конструктивным.
"Он (разговор - ред.) достаточно конструктивный для того, чтобы быть в диалоге и решать проблемы. Мы находимся в начальной стадии пути по реставрации наших двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам.
Кремль и Белый дом 12 февраля публично сообщили о телефонном разговоре президентов России и США. Он продлился почти полтора часа. Лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Москва - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Кремле заявили о необходимости оперативной встречи Путина и Трампа
13 февраля, 12:31
 
РоссияСШАУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеПолитика
 
 
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