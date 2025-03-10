https://ria.ru/20250310/putin-2004073421.html

В Кремле назвали февральский разговор Путина и Трампа конструктивным

В Кремле назвали февральский разговор Путина и Трампа конструктивным - РИА Новости, 10.03.2025

В Кремле назвали февральский разговор Путина и Трампа конструктивным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал февральский телефонный разговор глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа достаточно... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T13:12:00+03:00

2025-03-10T13:12:00+03:00

2025-03-10T13:33:00+03:00

россия

сша

украина

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

политика

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал февральский телефонный разговор глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа достаточно конструктивным. "Он (разговор - ред.) достаточно конструктивный для того, чтобы быть в диалоге и решать проблемы. Мы находимся в начальной стадии пути по реставрации наших двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам. Кремль и Белый дом 12 февраля публично сообщили о телефонном разговоре президентов России и США. Он продлился почти полтора часа. Лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250213/peskov-1999071674.html

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Ольга Фомченкова

россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, политика