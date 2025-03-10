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Песков рассказал о контактах Путина и Трампа - РИА Новости, 10.03.2025
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13:10 10.03.2025 (обновлено: 13:28 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/putin-2004072528.html
Песков рассказал о контактах Путина и Трампа
Песков рассказал о контактах Путина и Трампа - РИА Новости, 10.03.2025
Песков рассказал о контактах Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп при нынешнем сроке нового главы США разговаривали только один раз, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:10:00+03:00
2025-03-10T13:28:00+03:00
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
политика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп при нынешнем сроке нового главы США разговаривали только один раз, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Контакты у них (у президентов РФ и США - ред.) телефонные не столь частые. Собственно, вот в эту президентскую итерацию у них единожды был телефонный разговор. Но, тем не менее, он достаточно конструктивный для того, чтобы быть в диалоге и решать проблемы", - сказал Песков журналистам. Кремль и Белый дом 12 февраля публично сообщили о телефонном разговоре президентов России и США. Он продлился почти полтора часа. Лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250212/putin-1998964593.html
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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, политика
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Политика
Песков рассказал о контактах Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп при нынешнем сроке президента США говорили только один раз

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп при нынешнем сроке нового главы США разговаривали только один раз, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Контакты у них (у президентов РФ и США - ред.) телефонные не столь частые. Собственно, вот в эту президентскую итерацию у них единожды был телефонный разговор. Но, тем не менее, он достаточно конструктивный для того, чтобы быть в диалоге и решать проблемы", - сказал Песков журналистам.
Кремль и Белый дом 12 февраля публично сообщили о телефонном разговоре президентов России и США. Он продлился почти полтора часа. Лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Разговор Путина и Трампа стал первым за 4,5 года
12 февраля, 21:02
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеПолитика
 
 
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