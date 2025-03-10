https://ria.ru/20250310/putin-2004072528.html

Песков рассказал о контактах Путина и Трампа

Песков рассказал о контактах Путина и Трампа - РИА Новости, 10.03.2025

Песков рассказал о контактах Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп при нынешнем сроке нового главы США разговаривали только один раз, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T13:10:00+03:00

2025-03-10T13:10:00+03:00

2025-03-10T13:28:00+03:00

россия

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

политика

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп при нынешнем сроке нового главы США разговаривали только один раз, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Контакты у них (у президентов РФ и США - ред.) телефонные не столь частые. Собственно, вот в эту президентскую итерацию у них единожды был телефонный разговор. Но, тем не менее, он достаточно конструктивный для того, чтобы быть в диалоге и решать проблемы", - сказал Песков журналистам. Кремль и Белый дом 12 февраля публично сообщили о телефонном разговоре президентов России и США. Он продлился почти полтора часа. Лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250212/putin-1998964593.html

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сша

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Ольга Фомченкова

россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, политика