https://ria.ru/20250310/putin-2004072528.html
Песков рассказал о контактах Путина и Трампа
Песков рассказал о контактах Путина и Трампа - РИА Новости, 10.03.2025
Песков рассказал о контактах Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп при нынешнем сроке нового главы США разговаривали только один раз, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:10:00+03:00
2025-03-10T13:10:00+03:00
2025-03-10T13:28:00+03:00
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дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
политика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп при нынешнем сроке нового главы США разговаривали только один раз, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Контакты у них (у президентов РФ и США - ред.) телефонные не столь частые. Собственно, вот в эту президентскую итерацию у них единожды был телефонный разговор. Но, тем не менее, он достаточно конструктивный для того, чтобы быть в диалоге и решать проблемы", - сказал Песков журналистам. Кремль и Белый дом 12 февраля публично сообщили о телефонном разговоре президентов России и США. Он продлился почти полтора часа. Лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Песков рассказал о контактах Путина и Трампа
Песков: Путин и Трамп при нынешнем сроке президента США говорили только один раз