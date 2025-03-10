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Путин встретится с губернатором Пермского края
Путин встретится с губернатором Пермского края - РИА Новости, 10.03.2025
Путин встретится с губернатором Пермского края
Президент России Владимир Путин в понедельник примет в Кремле губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:07:00+03:00
2025-03-10T13:07:00+03:00
2025-03-10T13:36:00+03:00
политика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет в Кремле губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня на приеме в Кремле у президента будет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Это будет открытая часть рабочего дня президента. Все остальное (будет - ред) непубличного характера", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, пермский край, россия, дмитрий махонин, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Пермский край, Россия, Дмитрий Махонин, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин встретится с губернатором Пермского края
Путин примет в Кремле губернатора Пермского края Дмитрия Махонина