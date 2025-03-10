https://ria.ru/20250310/putin-2004071578.html

Путин встретится с губернатором Пермского края

Путин встретится с губернатором Пермского края - РИА Новости, 10.03.2025

Путин встретится с губернатором Пермского края

Президент России Владимир Путин в понедельник примет в Кремле губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T13:07:00+03:00

2025-03-10T13:07:00+03:00

2025-03-10T13:36:00+03:00

политика

пермский край

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дмитрий махонин

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет в Кремле губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня на приеме в Кремле у президента будет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Это будет открытая часть рабочего дня президента. Все остальное (будет - ред) непубличного характера", - сказал Песков.

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, пермский край, россия, дмитрий махонин, дмитрий песков, владимир путин