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Путин встретится с губернатором Пермского края - РИА Новости, 10.03.2025
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13:07 10.03.2025 (обновлено: 13:36 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/putin-2004071578.html
Путин встретится с губернатором Пермского края
Путин встретится с губернатором Пермского края - РИА Новости, 10.03.2025
Путин встретится с губернатором Пермского края
Президент России Владимир Путин в понедельник примет в Кремле губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:07:00+03:00
2025-03-10T13:36:00+03:00
политика
пермский край
россия
дмитрий махонин
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет в Кремле губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня на приеме в Кремле у президента будет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Это будет открытая часть рабочего дня президента. Все остальное (будет - ред) непубличного характера", - сказал Песков.
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политика, пермский край, россия, дмитрий махонин, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Пермский край, Россия, Дмитрий Махонин, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин встретится с губернатором Пермского края

Путин примет в Кремле губернатора Пермского края Дмитрия Махонина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Пермского края Дмитрий Махонин
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет в Кремле губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Сегодня на приеме в Кремле у президента будет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Это будет открытая часть рабочего дня президента. Все остальное (будет - ред) непубличного характера", - сказал Песков.
 
ПолитикаПермский крайРоссияДмитрий МахонинДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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