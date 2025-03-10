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Путин поручил создать отдельное направление поддержки ветеранов СВО - РИА Новости, 10.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:32 10.03.2025 (обновлено: 14:24 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/putin-2004048353.html
Путин поручил создать отдельное направление поддержки ветеранов СВО
Путин поручил создать отдельное направление поддержки ветеранов СВО - РИА Новости, 10.03.2025
Путин поручил создать отдельное направление поддержки ветеранов СВО
Президент Владимир Путин поставил задачу создать отдельное направление помощи ветеранам СВО в сфере бизнеса, следует из перечня поручений по вопросу поддержки... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T11:32:00+03:00
2025-03-10T14:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин поставил задачу создать отдельное направление помощи ветеранам СВО в сфере бизнеса, следует из перечня поручений по вопросу поддержки участников спецоперации."Правительству &lt;...&gt; установить отдельное направление поддержки &lt;...&gt; в целях осуществления ими (ветеранами боевых действий. — Прим. Ред.) предпринимательской деятельности, предусмотрев при этом увеличение финансирования программы государственной социальной помощи на основании социального контракта", — говорится в релизе.Поручение главы государства необходимо выполнить до 30 марта, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил создать отдельное направление поддержки ветеранов СВО

Путин поручил помочь участникам СВО с предпринимательством

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин поставил задачу создать отдельное направление помощи ветеранам СВО в сфере бизнеса, следует из перечня поручений по вопросу поддержки участников спецоперации.
"Правительству <...> установить отдельное направление поддержки <...> в целях осуществления ими (ветеранами боевых действий. — Прим. Ред.) предпринимательской деятельности, предусмотрев при этом увеличение финансирования программы государственной социальной помощи на основании социального контракта", — говорится в релизе.
Поручение главы государства необходимо выполнить до 30 марта, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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