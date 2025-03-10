https://ria.ru/20250310/putin-2004048353.html

Путин поручил создать отдельное направление поддержки ветеранов СВО

Путин поручил создать отдельное направление поддержки ветеранов СВО - РИА Новости, 10.03.2025

Путин поручил создать отдельное направление поддержки ветеранов СВО

Президент Владимир Путин поставил задачу создать отдельное направление помощи ветеранам СВО в сфере бизнеса, следует из перечня поручений по вопросу поддержки... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T11:32:00+03:00

2025-03-10T11:32:00+03:00

2025-03-10T14:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин поставил задачу создать отдельное направление помощи ветеранам СВО в сфере бизнеса, следует из перечня поручений по вопросу поддержки участников спецоперации."Правительству <...> установить отдельное направление поддержки <...> в целях осуществления ими (ветеранами боевых действий. — Прим. Ред.) предпринимательской деятельности, предусмотрев при этом увеличение финансирования программы государственной социальной помощи на основании социального контракта", — говорится в релизе.Поручение главы государства необходимо выполнить до 30 марта, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин