Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил усовершенствовать работу филиалов фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:30 10.03.2025 (обновлено: 10:31 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/putin-2004028005.html
Путин поручил усовершенствовать работу филиалов фонда "Защитники Отечества"
Путин поручил усовершенствовать работу филиалов фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 10.03.2025
Путин поручил усовершенствовать работу филиалов фонда "Защитники Отечества"
Президент РФ Владимир Путин поручил усовершенствовать систему материально-технического обеспечения филиалов фонда поддержки участников специальной военной... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T10:30:00+03:00
2025-03-10T10:31:00+03:00
россия
владимир путин
специальная военная операция на украине
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил усовершенствовать систему материально-технического обеспечения филиалов фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в субъектах РФ, следует из перечня поручений по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества". "Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" организовать работу по совершенствованию системы материально-технического обеспечения филиалов Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в субъектах Российской Федерации и непрерывному взаимодействию с филиалами по вопросам внедрения новых форм оказания помощи и поддержки лицам, названным в подпункте "в" пункта 2 указа президента Российской Федерации от 3 апреля 2023 г. № 232 "О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Доклад - до 7 апреля 2025 года", - говорится в документе. Ответственными назначены высшие должностные лица субъектов Российской Федерации и заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева.
https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Общество
Путин поручил усовершенствовать работу филиалов фонда "Защитники Отечества"

Путин поручил усовершенствовать обеспечение филиалов фонда "Защитники Отечества"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил усовершенствовать систему материально-технического обеспечения филиалов фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в субъектах РФ, следует из перечня поручений по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
"Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" организовать работу по совершенствованию системы материально-технического обеспечения филиалов Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в субъектах Российской Федерации и непрерывному взаимодействию с филиалами по вопросам внедрения новых форм оказания помощи и поддержки лицам, названным в подпункте "в" пункта 2 указа президента Российской Федерации от 3 апреля 2023 г. № 232 "О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Доклад - до 7 апреля 2025 года", - говорится в документе.
Ответственными назначены высшие должностные лица субъектов Российской Федерации и заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева.
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Выплаты и льготы участникам СВО: какие есть, кто имеет право, как получить
23 января, 17:36
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала