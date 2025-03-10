https://ria.ru/20250310/putin-2004028005.html

Путин поручил усовершенствовать работу филиалов фонда "Защитники Отечества"

Путин поручил усовершенствовать работу филиалов фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 10.03.2025

Путин поручил усовершенствовать работу филиалов фонда "Защитники Отечества"

Президент РФ Владимир Путин поручил усовершенствовать систему материально-технического обеспечения филиалов фонда поддержки участников специальной военной... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T10:30:00+03:00

2025-03-10T10:30:00+03:00

2025-03-10T10:31:00+03:00

россия

владимир путин

специальная военная операция на украине

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил усовершенствовать систему материально-технического обеспечения филиалов фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в субъектах РФ, следует из перечня поручений по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества". "Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" организовать работу по совершенствованию системы материально-технического обеспечения филиалов Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в субъектах Российской Федерации и непрерывному взаимодействию с филиалами по вопросам внедрения новых форм оказания помощи и поддержки лицам, названным в подпункте "в" пункта 2 указа президента Российской Федерации от 3 апреля 2023 г. № 232 "О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Доклад - до 7 апреля 2025 года", - говорится в документе. Ответственными назначены высшие должностные лица субъектов Российской Федерации и заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева.

https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html

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россия, владимир путин, общество