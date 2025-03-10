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Путин дал поручения после посещения центра "Защитники Отечества" - РИА Новости, 10.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:28 10.03.2025 (обновлено: 11:23 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/putin-2004026876.html
Путин дал поручения после посещения центра "Защитники Отечества"
Путин дал поручения после посещения центра "Защитники Отечества" - РИА Новости, 10.03.2025
Путин дал поручения после посещения центра "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 7 апреля рассмотреть возможность распространить социальную поддержку для детей погибших героев СВО... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T10:28:00+03:00
2025-03-10T11:23:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 7 апреля рассмотреть возможность распространить социальную поддержку для детей погибших героев СВО на несовершеннолетних братьев и сестер, сообщается на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам посещения центра "Защитники Отечества". "Правительству Российской Федерации совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества": а) рассмотреть возможность распространения отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных для детей погибших (умерших) участников специальной военной операции, на их родных братьев и сестер, не достигших возраста 18 лет, а также на неусыновленных (неудочеренных) детей, воспитывавшихся в семье погибшего (умершего) участника специальной военной операции", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 7 апреля 2025 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Специальная военная операция на Украине
Путин дал поручения после посещения центра "Защитники Отечества"

Путин дал поручение по соцподдержке братьев и сестер погибших героев СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 7 апреля рассмотреть возможность распространить социальную поддержку для детей погибших героев СВО на несовершеннолетних братьев и сестер, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам посещения центра "Защитники Отечества".
"Правительству Российской Федерации совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества": а) рассмотреть возможность распространения отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных для детей погибших (умерших) участников специальной военной операции, на их родных братьев и сестер, не достигших возраста 18 лет, а также на неусыновленных (неудочеренных) детей, воспитывавшихся в семье погибшего (умершего) участника специальной военной операции", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 7 апреля 2025 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
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