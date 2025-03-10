https://ria.ru/20250310/putin-2004025772.html

Путин дал поручения по поддержке участников СВО и их близких

Путин дал поручения по поддержке участников СВО и их близких - РИА Новости, 10.03.2025

Путин дал поручения по поддержке участников СВО и их близких

Президент Владимир Путин по итогам посещения центра "Защитники Отечества" утвердил перечень поручений по вопросу поддержки участников специальной военной... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T10:23:00+03:00

2025-03-10T10:23:00+03:00

2025-03-10T12:01:00+03:00

общество

владимир путин

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин по итогам посещения центра "Защитники Отечества" утвердил перечень поручений по вопросу поддержки участников специальной военной операции. Основные из них — в материале РИА Новости.Глава государства поручил:На прошлой неделе Путин встречался с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества". Одна из участниц встречи попросила президента установить единый для всех регионов базовый стандарт мер поддержки бойцов и их семей. Другая, мать участника спецоперации, рассказала, что молодым людям, воевавшим в Донбассе с 2014 по 2022 год, присылают повестки на срочную службу. Еще одна просьба касалась возможности получения статуса ветерана бойцами из подразделений "Шторм Z", которые добровольно оказываются на передовой из мест заключения. Путин пообещал дать поручения по всем этим вопросам.

https://ria.ru/20250227/voennye-2001965338.html

https://ria.ru/20250217/tsivileva-1999769681.html

https://ria.ru/20250306/putin-2003455958.html

луганская народная республика

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Ольга Тузова

общество, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика