Путин дал поручения по поддержке участников СВО и их близких
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин по итогам посещения центра "Защитники Отечества" утвердил перечень поручений по вопросу поддержки участников специальной военной операции. Основные из них — в материале РИА Новости.
Глава государства поручил:
- установить по программе социального контракта отдельное направление поддержки ветеранов — участников СВО;
- разработать базовый стандарт предоставления региональных мер соцподдержки участникам СВО и их семьям;
- обеспечить возможность присвоения статуса ветерана боевых действий всем категориям участников спецоперации;
- освободить от службы по призыву граждан, не менее полугода воевавших в составе сил ДНР и ЛНР с мая 2014-го;
- включить совершеннолетних детей погибших участников СВО в число тех, кому положены выплаты в связи с гибелью бойцов;
- обеспечить механизм защиты выплат, установленных для несовершеннолетних детей погибших участников спецоперации;
- рассмотреть возможность распространить отдельные меры соцподдержки, предусмотренные для детей погибших участников СВО, на их несовершеннолетних братьев и сестер;
- распространить деятельность фонда "Защитники Отечества" на членов семей участников спецоперации, пропавших без вести;
- усовершенствовать систему материально-технического обеспечения региональных филиалов фонда "Защитники Отечества".
На прошлой неделе Путин встречался с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества". Одна из участниц встречи попросила президента установить единый для всех регионов базовый стандарт мер поддержки бойцов и их семей. Другая, мать участника спецоперации, рассказала, что молодым людям, воевавшим в Донбассе с 2014 по 2022 год, присылают повестки на срочную службу. Еще одна просьба касалась возможности получения статуса ветерана бойцами из подразделений "Шторм Z", которые добровольно оказываются на передовой из мест заключения. Путин пообещал дать поручения по всем этим вопросам.