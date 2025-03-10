https://ria.ru/20250310/putin-2004024924.html
Путин поручил обеспечить защиту выплат детям погибших участников СВО
Путин поручил обеспечить защиту выплат детям погибших участников СВО - РИА Новости, 10.03.2025
Путин поручил обеспечить защиту выплат детям погибших участников СВО
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить механизм защиты выплат, установленных несовершеннолетним детям погибших участников СВО,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T10:20:00+03:00
2025-03-10T10:20:00+03:00
2025-03-10T10:20:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить механизм защиты выплат, установленных несовершеннолетним детям погибших участников СВО, сообщается на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам посещения центра "Защитники Отечества". "Правительству РФ совместно Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества": б) обеспечить при необходимости внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих: определение механизма зашиты выплат, установленных не достигшим возраста 18 лет детям участника специальной военной операции в связи с его гибелью (смертью)", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил обеспечить защиту выплат детям погибших участников СВО
Путин поручил обеспечить механизм защиты выплат детям погибших участников СВО