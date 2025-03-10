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Путин поручил разработать стандарт по мерам поддержки участников СВО - РИА Новости, 10.03.2025
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10:08 10.03.2025 (обновлено: 10:16 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/putin-2004020543.html
Путин поручил разработать стандарт по мерам поддержки участников СВО
Путин поручил разработать стандарт по мерам поддержки участников СВО - РИА Новости, 10.03.2025
Путин поручил разработать стандарт по мерам поддержки участников СВО
Президент России Владимир Путин поручил разработать базовый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки участникам СВО и их семьям, сообщается РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T10:08:00+03:00
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общество
владимир путин
сергей собянин
москва
россия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать базовый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки участникам СВО и их семьям, сообщается на сайте Кремля.Глава государства утвердил перечень поручений по итогам посещения центра "Защитники Отечества"."Комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ обобщить практику предоставления в субъектах РФ мер социальной поддержки участникам специальной военной операции, членам их семей, членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции и разработать базовый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки указанным категориям граждан", - говорится в документе.Срок исполнения поручения - 7 апреля 2025 года. Ответственными назначены мэр Москвы Сергей Собянин и высшие должностные лица субъектов.
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общество, владимир путин, сергей собянин, москва, россия
Общество, Владимир Путин, Сергей Собянин, Москва, Россия
Путин поручил разработать стандарт по мерам поддержки участников СВО

Путин поручил разработать стандарт региональных мер поддержки участников СВО

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать базовый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки участникам СВО и их семьям, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам посещения центра "Защитники Отечества".
"Комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ обобщить практику предоставления в субъектах РФ мер социальной поддержки участникам специальной военной операции, членам их семей, членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции и разработать базовый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки указанным категориям граждан", - говорится в документе.
Срок исполнения поручения - 7 апреля 2025 года. Ответственными назначены мэр Москвы Сергей Собянин и высшие должностные лица субъектов.
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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