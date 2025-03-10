https://ria.ru/20250310/putin-2004020543.html

Путин поручил разработать стандарт по мерам поддержки участников СВО

Путин поручил разработать стандарт по мерам поддержки участников СВО - РИА Новости, 10.03.2025

Путин поручил разработать стандарт по мерам поддержки участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил разработать базовый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки участникам СВО и их семьям, сообщается РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T10:08:00+03:00

2025-03-10T10:08:00+03:00

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общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать базовый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки участникам СВО и их семьям, сообщается на сайте Кремля.Глава государства утвердил перечень поручений по итогам посещения центра "Защитники Отечества"."Комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ обобщить практику предоставления в субъектах РФ мер социальной поддержки участникам специальной военной операции, членам их семей, членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции и разработать базовый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки указанным категориям граждан", - говорится в документе.Срок исполнения поручения - 7 апреля 2025 года. Ответственными назначены мэр Москвы Сергей Собянин и высшие должностные лица субъектов.

https://ria.ru/20250306/sobyanin-2003502238.html

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общество, владимир путин, сергей собянин, москва, россия