https://ria.ru/20250310/putin-2004020543.html
Путин поручил разработать стандарт по мерам поддержки участников СВО
Путин поручил разработать стандарт по мерам поддержки участников СВО - РИА Новости, 10.03.2025
Путин поручил разработать стандарт по мерам поддержки участников СВО
Президент России Владимир Путин поручил разработать базовый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки участникам СВО и их семьям, сообщается РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T10:08:00+03:00
2025-03-10T10:08:00+03:00
2025-03-10T10:16:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать базовый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки участникам СВО и их семьям, сообщается на сайте Кремля.Глава государства утвердил перечень поручений по итогам посещения центра "Защитники Отечества"."Комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ обобщить практику предоставления в субъектах РФ мер социальной поддержки участникам специальной военной операции, членам их семей, членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции и разработать базовый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки указанным категориям граждан", - говорится в документе.Срок исполнения поручения - 7 апреля 2025 года. Ответственными назначены мэр Москвы Сергей Собянин и высшие должностные лица субъектов.
https://ria.ru/20250306/sobyanin-2003502238.html
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Общество, Владимир Путин, Сергей Собянин, Москва, Россия
Путин поручил разработать стандарт по мерам поддержки участников СВО
Путин поручил разработать стандарт региональных мер поддержки участников СВО