https://ria.ru/20250310/pushilin-2004029233.html

Пушилин рассказал о городских боях в Часовом Яре

Пушилин рассказал о городских боях в Часовом Яре - РИА Новости, 10.03.2025

Пушилин рассказал о городских боях в Часовом Яре

Российские войска ведут городские бои в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, ВСУ продолжают перебрасывать туда резервы, не считаясь с потерями, сообщил... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T10:35:00+03:00

2025-03-10T10:35:00+03:00

2025-03-10T10:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_0:131:2000:1256_1920x0_80_0_0_bff55d5e6faf2af112eceee2fece9769.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские войска ведут городские бои в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, ВСУ продолжают перебрасывать туда резервы, не считаясь с потерями, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Городские бои продолжаются в Часовом Яре. Противник продолжает на данном этапе еще перебрасывать туда дополнительные резервы, также не считаясь с потерями", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20250309/chasovyar-1981337707.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность