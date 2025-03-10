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Пушилин рассказал о городских боях в Часовом Яре
Пушилин рассказал о городских боях в Часовом Яре - РИА Новости, 10.03.2025
Пушилин рассказал о городских боях в Часовом Яре
Российские войска ведут городские бои в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, ВСУ продолжают перебрасывать туда резервы, не считаясь с потерями, сообщил... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T10:35:00+03:00
2025-03-10T10:35:00+03:00
2025-03-10T10:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские войска ведут городские бои в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, ВСУ продолжают перебрасывать туда резервы, не считаясь с потерями, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Городские бои продолжаются в Часовом Яре. Противник продолжает на данном этапе еще перебрасывать туда дополнительные резервы, также не считаясь с потерями", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20250309/chasovyar-1981337707.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пушилин рассказал о городских боях в Часовом Яре
Пушилин: в Часовом Яре идут городские бои, ВСУ перебрасывают туда резервы