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Пушилин оценил эффект от остановки передачи разведданных США Украине
Пушилин оценил эффект от остановки передачи разведданных США Украине - РИА Новости, 10.03.2025
Пушилин оценил эффект от остановки передачи разведданных США Украине
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, комментируя информацию о приостановке предоставления Украине разведданных США, заявил, что не слышал от... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T10:27:00+03:00
2025-03-10T10:27:00+03:00
2025-03-10T10:27:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, комментируя информацию о приостановке предоставления Украине разведданных США, заявил, что не слышал от российских военных, чтобы это как-то повлияло на ситуацию на линии боевого соприкосновения, "по-прежнему рассчитываем на свои силы". В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В понедельник, как передает агентство Рейтер, президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти почти возобновили предоставление Украине разведданных. "На линии боевого соприкосновения, я не слышал такой информации, что что-то в этом плане поменялось, со стороны, по крайней мере, наших подразделений. Поэтому здесь по-прежнему, как мы уже привыкли, рассчитываем, в первую очередь, на свои силы. Все же здесь стоит разделять и заявления, и действительно передачу или ограниченную передачу разведданных. Поэтому здесь прям такого ощущения, что что-то поменялось на поле боя, увы, нет", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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сша, украина, киев, денис пушилин, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Киев, Денис Пушилин, Дональд Трамп
Пушилин оценил эффект от остановки передачи разведданных США Украине
Пушилин: приостановка передачи разведданных США Украине не повлияла на ситуацию
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
, комментируя информацию о приостановке предоставления Украине разведданных США, заявил, что не слышал от российских военных, чтобы это как-то повлияло на ситуацию на линии боевого соприкосновения, "по-прежнему рассчитываем на свои силы".
В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В понедельник, как передает агентство Рейтер, президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти почти возобновили предоставление Украине разведданных.
"На линии боевого соприкосновения, я не слышал такой информации, что что-то в этом плане поменялось, со стороны, по крайней мере, наших подразделений. Поэтому здесь по-прежнему, как мы уже привыкли, рассчитываем, в первую очередь, на свои силы. Все же здесь стоит разделять и заявления, и действительно передачу или ограниченную передачу разведданных. Поэтому здесь прям такого ощущения, что что-то поменялось на поле боя, увы, нет", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".