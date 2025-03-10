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ВСУ перебросили две бригады из-под Суджи в ДНР - РИА Новости, 10.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:28 10.03.2025 (обновлено: 17:10 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/pushilin-2004008068.html
ВСУ перебросили две бригады из-под Суджи в ДНР
ВСУ перебросили две бригады из-под Суджи в ДНР - РИА Новости, 10.03.2025
ВСУ перебросили две бригады из-под Суджи в ДНР
Украинское командование перебросило из Курской области две бригады, чтобы залатать дыры в обороне Донбасса, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T09:28:00+03:00
2025-03-10T17:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
суджа
вооруженные силы украины
денис пушилин
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Украинское командование перебросило из Курской области две бригады, чтобы залатать дыры в обороне Донбасса, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."По той информации, которая у меня есть, точно известно по крайней мере о двух бригадах, которые были переброшены на Красноармейское и Великоновоселковское направления — это если с нашей стороны смотреть", — сказал он.По словам главы ДНР, это объясняется прежде всего тем, что ВСУ несут на этих направлениях очень большие потери."Это попытки залатать дыры, которые образовались в обороне у противника", — добавил Пушилин.Ситуацию на Красноармейском направлении он назвал довольно сложной."Потому что противник пытается контратаковать достаточно регулярно, не считаясь с потерями в живой силе. И безусловно, здесь ситуация под контролем находится Вооруженных сил Российской Федерации, но попытки контратак со стороны противника участились. Похожая ситуация на Дзержинском направлении", — заключил глава ДНР.В конце прошлой недели командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российская армия начала масштабное наступление в Курской области по всем направлениям. За последние дни военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов, в том числе Викторовки, Николаевки, Старой Сорочины, Лебедевки, Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы. Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 65 тысяч человек, 387 танков и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20250309/ukraina-2003848106.html
https://ria.ru/20250309/vsu-2003970092.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, суджа, вооруженные силы украины, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Суджа, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин
ВСУ перебросили две бригады из-под Суджи в ДНР

Пушилин: ВСУ перебросили две бригады из-под Суджи в ДНР

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Украинское командование перебросило из Курской области две бригады, чтобы залатать дыры в обороне Донбасса, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"По той информации, которая у меня есть, точно известно по крайней мере о двух бригадах, которые были переброшены на Красноармейское и Великоновоселковское направления — это если с нашей стороны смотреть", — сказал он.
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По словам главы ДНР, это объясняется прежде всего тем, что ВСУ несут на этих направлениях очень большие потери.
"Это попытки залатать дыры, которые образовались в обороне у противника", — добавил Пушилин.
Ситуацию на Красноармейском направлении он назвал довольно сложной.
"Потому что противник пытается контратаковать достаточно регулярно, не считаясь с потерями в живой силе. И безусловно, здесь ситуация под контролем находится Вооруженных сил Российской Федерации, но попытки контратак со стороны противника участились. Похожая ситуация на Дзержинском направлении", — заключил глава ДНР.
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ВСУ бросают позиции в Курской области
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В конце прошлой недели командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российская армия начала масштабное наступление в Курской области по всем направлениям.
За последние дни военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов, в том числе Викторовки, Николаевки, Старой Сорочины, Лебедевки, Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы. Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 65 тысяч человек, 387 танков и тысячи единиц другой техники.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСуджаВооруженные силы УкраиныДенис Пушилин
 
 
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