https://ria.ru/20250310/proverka-2004120361.html

В Пермском крае проверят гибель двух сотрудников МЧС во время пожара

В Пермском крае проверят гибель двух сотрудников МЧС во время пожара - РИА Новости, 10.03.2025

В Пермском крае проверят гибель двух сотрудников МЧС во время пожара

Следователи начали проверку по факту гибели двоих сотрудников МЧС России во время тушения пожара в доме в Соликамске, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T15:39:00+03:00

2025-03-10T15:39:00+03:00

2025-03-10T15:39:00+03:00

происшествия

жилье

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соликамск

пермский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 10 мар - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели двоих сотрудников МЧС России во время тушения пожара в доме в Соликамске, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю. Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщала, что двое сотрудников ведомства погибли при обрушении кровли во время пожара в одноэтажном доме на улице Толстого в пермском Соликамске. По информации регионального МЧС, площадь возгорания составила 170 квадратных метров. "Следователями СО по городу Соликамск СУ СК России по Пермскому краю по факту гибели сотрудников МЧС России в ходе тушения пожара проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Процесс выяснения обстоятельств и причин пожара в жилом доме также контролирует прокуратура. По данным надзорного ведомства, дом на улице Толстого является многоквартирным.

https://ria.ru/20250310/informatsija-2004038409.html

россия

соликамск

пермский край

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происшествия, жилье, россия, соликамск, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)