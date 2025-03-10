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В Приморье строителей обвинили в падении утеплителя на девочку - РИА Новости, 10.03.2025
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03:30 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/proisshestviya-2003985792.html
В Приморье строителей обвинили в падении утеплителя на девочку
В Приморье строителей обвинили в падении утеплителя на девочку - РИА Новости, 10.03.2025
В Приморье строителей обвинили в падении утеплителя на девочку
Следователи в Приморье предъявили обвинение трём строителям после падения рулона утеплителя с крыши на школьницу во Владивостоке, в результате чего она получила РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T03:30:00+03:00
2025-03-10T03:30:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – РИА Новости. Следователи в Приморье предъявили обвинение трём строителям после падения рулона утеплителя с крыши на школьницу во Владивостоке, в результате чего она получила тяжелые травмы, сообщает региональное СУСК РФ. В декабре 2024 года на 16-летнюю школьницу во Владивостоке упал рулона с утеплителем, который уронили строители при подъеме на крышу дома. Девочка была госпитализирована с тяжелыми травмами, в том числе переломами конечностей. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Следователи задержали прораба ООО "Зодчий", представителя организации субподрядчика - ответственного за объект, а также крановщика. "Обвинение в совершении преступления предъявлено прорабу коммерческой организации, представителю организации субподрядчика - ответственному за объект, крановщику", - говорится в сообщении. Следователи отмечают, что инцидент произошел из-за нарушения требований безопасности при выполнении стропальных и погрузочных работ, а также при ведении грузоподъемных операций с помощью крана. СУСК также отмечает, что пострадавшая почти месяц лежала в больнице. Она до сих пор находится в процессе лечения, но уже амбулаторно.
https://ria.ru/20250307/kuzbass-2003557314.html
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происшествия, владивосток, россия
Происшествия, Владивосток, Россия
В Приморье строителей обвинили в падении утеплителя на девочку

В Приморье трех строителей обвинили в падении рулона утеплителя на школьницу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – РИА Новости. Следователи в Приморье предъявили обвинение трём строителям после падения рулона утеплителя с крыши на школьницу во Владивостоке, в результате чего она получила тяжелые травмы, сообщает региональное СУСК РФ.
В декабре 2024 года на 16-летнюю школьницу во Владивостоке упал рулона с утеплителем, который уронили строители при подъеме на крышу дома. Девочка была госпитализирована с тяжелыми травмами, в том числе переломами конечностей. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Следователи задержали прораба ООО "Зодчий", представителя организации субподрядчика - ответственного за объект, а также крановщика.
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"Обвинение в совершении преступления предъявлено прорабу коммерческой организации, представителю организации субподрядчика - ответственному за объект, крановщику", - говорится в сообщении.
Следователи отмечают, что инцидент произошел из-за нарушения требований безопасности при выполнении стропальных и погрузочных работ, а также при ведении грузоподъемных операций с помощью крана.
СУСК также отмечает, что пострадавшая почти месяц лежала в больнице. Она до сих пор находится в процессе лечения, но уже амбулаторно.
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