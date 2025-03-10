https://ria.ru/20250310/proisshestviya-2003985792.html

В Приморье строителей обвинили в падении утеплителя на девочку

В Приморье строителей обвинили в падении утеплителя на девочку - РИА Новости, 10.03.2025

В Приморье строителей обвинили в падении утеплителя на девочку

Следователи в Приморье предъявили обвинение трём строителям после падения рулона утеплителя с крыши на школьницу во Владивостоке, в результате чего она получила РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T03:30:00+03:00

2025-03-10T03:30:00+03:00

2025-03-10T03:30:00+03:00

происшествия

владивосток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – РИА Новости. Следователи в Приморье предъявили обвинение трём строителям после падения рулона утеплителя с крыши на школьницу во Владивостоке, в результате чего она получила тяжелые травмы, сообщает региональное СУСК РФ. В декабре 2024 года на 16-летнюю школьницу во Владивостоке упал рулона с утеплителем, который уронили строители при подъеме на крышу дома. Девочка была госпитализирована с тяжелыми травмами, в том числе переломами конечностей. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Следователи задержали прораба ООО "Зодчий", представителя организации субподрядчика - ответственного за объект, а также крановщика. "Обвинение в совершении преступления предъявлено прорабу коммерческой организации, представителю организации субподрядчика - ответственному за объект, крановщику", - говорится в сообщении. Следователи отмечают, что инцидент произошел из-за нарушения требований безопасности при выполнении стропальных и погрузочных работ, а также при ведении грузоподъемных операций с помощью крана. СУСК также отмечает, что пострадавшая почти месяц лежала в больнице. Она до сих пор находится в процессе лечения, но уже амбулаторно.

https://ria.ru/20250307/kuzbass-2003557314.html

https://ria.ru/20240901/plita-1969847049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, россия