В Приморье строителей обвинили в падении утеплителя на девочку
В Приморье трех строителей обвинили в падении рулона утеплителя на школьницу
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – РИА Новости. Следователи в Приморье предъявили обвинение трём строителям после падения рулона утеплителя с крыши на школьницу во Владивостоке, в результате чего она получила тяжелые травмы, сообщает региональное СУСК РФ.
В декабре 2024 года на 16-летнюю школьницу во Владивостоке упал рулона с утеплителем, который уронили строители при подъеме на крышу дома. Девочка была госпитализирована с тяжелыми травмами, в том числе переломами конечностей. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Следователи задержали прораба ООО "Зодчий", представителя организации субподрядчика - ответственного за объект, а также крановщика.
"Обвинение в совершении преступления предъявлено прорабу коммерческой организации, представителю организации субподрядчика - ответственному за объект, крановщику", - говорится в сообщении.
Следователи отмечают, что инцидент произошел из-за нарушения требований безопасности при выполнении стропальных и погрузочных работ, а также при ведении грузоподъемных операций с помощью крана.
СУСК также отмечает, что пострадавшая почти месяц лежала в больнице. Она до сих пор находится в процессе лечения, но уже амбулаторно.
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