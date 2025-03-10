Рейтинг@Mail.ru
Морякам с задержанного в Приморье танкера Sagar Violet выплатили долги - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:35 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/primore-2003990665.html
Морякам с задержанного в Приморье танкера Sagar Violet выплатили долги
Морякам с задержанного в Приморье танкера Sagar Violet выплатили долги - РИА Новости, 10.03.2025
Морякам с задержанного в Приморье танкера Sagar Violet выплатили долги
Судовладелец иностранного танкера Sagar Violet под флагом Палау, который был задержан на рейде порта Находка в Приморье за трехмесячные долги российским морякам РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T05:35:00+03:00
2025-03-10T05:35:00+03:00
дальневосточная транспортная прокуратура
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156230/10/1562301008_0:167:3048:1882_1920x0_80_0_0_3b0416500864ba52924df1a339d04698.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – РИА Новости. Судовладелец иностранного танкера Sagar Violet под флагом Палау, который был задержан на рейде порта Находка в Приморье за трехмесячные долги российским морякам и нарушения со снабжением, выплатил зарплату и доставил на борт продукты, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов. Ранее в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщали РИА Новости, что проводится проверка соблюдения прав российских моряков с танкеров Sagar Violet и Caroline Bezengi, которые жалуются на долги по зарплате и дефицит продуктов. Позже экипажу Caroline Bezengi (флаг Палау), который не получал зарплату 2,5 месяца, выплатили долги в 20 миллионов рублей. Танкер Sagar Violet, моряки с которого жаловались на трехмесячные долги и сложности со списанием с судна, а также на проблемы с продовольствием, задержали на рейде Находки 6 марта до устранения нарушений, сообщал Суханов РИА Новости. Он отмечал, что сумма долга морякам составляет 200 тысяч долларов. "Благодаря сотрудничеству профсоюза и Дальневосточной транспортной прокуратуры морякам полностью выплатили долги за три месяца - 200 тысяч долларов", - сказал Суханов. По его словам, на борт привезли свежие продукты. Также найдена замена морякам, у которых завершились сроки контрактов. "Сейчас ведомость предоставят портовому инспектору и транспортному прокурору, и судно отпустят", - сказал Суханов. Он добавил, что российский экипаж поблагодарил профсоюз за помощь.
https://ria.ru/20250225/prokuratura-2001472391.html
https://ria.ru/20250225/dolgi-2001399876.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156230/10/1562301008_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_1de6d692b25911d51cf49b7ca3773c5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальневосточная транспортная прокуратура, общество
Дальневосточная транспортная прокуратура, Общество
Морякам с задержанного в Приморье танкера Sagar Violet выплатили долги

Судовладелец танкера Sagar Violet, задержанного в Приморье, выплатил зарплату

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГород Находка в Приморском крае
Город Находка в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Город Находка в Приморском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – РИА Новости. Судовладелец иностранного танкера Sagar Violet под флагом Палау, который был задержан на рейде порта Находка в Приморье за трехмесячные долги российским морякам и нарушения со снабжением, выплатил зарплату и доставил на борт продукты, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
Ранее в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщали РИА Новости, что проводится проверка соблюдения прав российских моряков с танкеров Sagar Violet и Caroline Bezengi, которые жалуются на долги по зарплате и дефицит продуктов. Позже экипажу Caroline Bezengi (флаг Палау), который не получал зарплату 2,5 месяца, выплатили долги в 20 миллионов рублей. Танкер Sagar Violet, моряки с которого жаловались на трехмесячные долги и сложности со списанием с судна, а также на проблемы с продовольствием, задержали на рейде Находки 6 марта до устранения нарушений, сообщал Суханов РИА Новости. Он отмечал, что сумма долга морякам составляет 200 тысяч долларов.
Порт Находки - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Прокуратура проверит два иностранных танкера после жалоб российских моряков
25 февраля, 12:14
"Благодаря сотрудничеству профсоюза и Дальневосточной транспортной прокуратуры морякам полностью выплатили долги за три месяца - 200 тысяч долларов", - сказал Суханов.
По его словам, на борт привезли свежие продукты. Также найдена замена морякам, у которых завершились сроки контрактов.
"Сейчас ведомость предоставят портовому инспектору и транспортному прокурору, и судно отпустят", - сказал Суханов.
Он добавил, что российский экипаж поблагодарил профсоюз за помощь.
Танкеры - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Российские моряки с танкера Sagar Violet заявили о долгах по зарплате
25 февраля, 06:46
 
Дальневосточная транспортная прокуратураОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала