https://ria.ru/20250310/primore-2003990665.html
Морякам с задержанного в Приморье танкера Sagar Violet выплатили долги
Морякам с задержанного в Приморье танкера Sagar Violet выплатили долги - РИА Новости, 10.03.2025
Морякам с задержанного в Приморье танкера Sagar Violet выплатили долги
Судовладелец иностранного танкера Sagar Violet под флагом Палау, который был задержан на рейде порта Находка в Приморье за трехмесячные долги российским морякам РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T05:35:00+03:00
2025-03-10T05:35:00+03:00
2025-03-10T05:35:00+03:00
дальневосточная транспортная прокуратура
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – РИА Новости. Судовладелец иностранного танкера Sagar Violet под флагом Палау, который был задержан на рейде порта Находка в Приморье за трехмесячные долги российским морякам и нарушения со снабжением, выплатил зарплату и доставил на борт продукты, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов. Ранее в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщали РИА Новости, что проводится проверка соблюдения прав российских моряков с танкеров Sagar Violet и Caroline Bezengi, которые жалуются на долги по зарплате и дефицит продуктов. Позже экипажу Caroline Bezengi (флаг Палау), который не получал зарплату 2,5 месяца, выплатили долги в 20 миллионов рублей. Танкер Sagar Violet, моряки с которого жаловались на трехмесячные долги и сложности со списанием с судна, а также на проблемы с продовольствием, задержали на рейде Находки 6 марта до устранения нарушений, сообщал Суханов РИА Новости. Он отмечал, что сумма долга морякам составляет 200 тысяч долларов. "Благодаря сотрудничеству профсоюза и Дальневосточной транспортной прокуратуры морякам полностью выплатили долги за три месяца - 200 тысяч долларов", - сказал Суханов. По его словам, на борт привезли свежие продукты. Также найдена замена морякам, у которых завершились сроки контрактов. "Сейчас ведомость предоставят портовому инспектору и транспортному прокурору, и судно отпустят", - сказал Суханов. Он добавил, что российский экипаж поблагодарил профсоюз за помощь.
https://ria.ru/20250225/prokuratura-2001472391.html
https://ria.ru/20250225/dolgi-2001399876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальневосточная транспортная прокуратура, общество
Дальневосточная транспортная прокуратура, Общество
Морякам с задержанного в Приморье танкера Sagar Violet выплатили долги
Судовладелец танкера Sagar Violet, задержанного в Приморье, выплатил зарплату
ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – РИА Новости. Судовладелец иностранного танкера Sagar Violet под флагом Палау, который был задержан на рейде порта Находка в Приморье за трехмесячные долги российским морякам и нарушения со снабжением, выплатил зарплату и доставил на борт продукты, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
Ранее в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщали РИА Новости, что проводится проверка соблюдения прав российских моряков с танкеров Sagar Violet и Caroline Bezengi, которые жалуются на долги по зарплате и дефицит продуктов. Позже экипажу Caroline Bezengi (флаг Палау), который не получал зарплату 2,5 месяца, выплатили долги в 20 миллионов рублей. Танкер Sagar Violet, моряки с которого жаловались на трехмесячные долги и сложности со списанием с судна, а также на проблемы с продовольствием, задержали на рейде Находки 6 марта до устранения нарушений, сообщал Суханов РИА Новости. Он отмечал, что сумма долга морякам составляет 200 тысяч долларов.
"Благодаря сотрудничеству профсоюза и Дальневосточной транспортной прокуратуры
морякам полностью выплатили долги за три месяца - 200 тысяч долларов", - сказал Суханов.
По его словам, на борт привезли свежие продукты. Также найдена замена морякам, у которых завершились сроки контрактов.
"Сейчас ведомость предоставят портовому инспектору и транспортному прокурору, и судно отпустят", - сказал Суханов.
Он добавил, что российский экипаж поблагодарил профсоюз за помощь.