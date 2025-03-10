Рейтинг@Mail.ru
Суд признал законным приговор учителю рисования за перевод средств ВСУ - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:27 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/prigovor-2003980494.html
Суд признал законным приговор учителю рисования за перевод средств ВСУ
Суд признал законным приговор учителю рисования за перевод средств ВСУ - РИА Новости, 10.03.2025
Суд признал законным приговор учителю рисования за перевод средств ВСУ
Апелляционный военный суд признал законным 20-лений приговор учителю рисования Даниилу Клюку за госизмену и финансирование терроризма, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T01:27:00+03:00
2025-03-10T01:27:00+03:00
происшествия
россия
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным 20-лений приговор учителю рисования Даниилу Клюку за госизмену и финансирование терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Приговор Второго западного окружного военного суда оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Таким образом, он вступил в законную силу. Защита фигуранта отказалась комментировать, планируется ли дальнейшее обжалование приговора. Второй западный окружной военный суд в июне минувшего года приговорил учителя к 20 годам лишения свободы, 5 из которых в тюрьме, 15 – в колонии строгого режима. Также был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей и надзор на срок полтора года. В группе поддержки Клюка в Telegram указано, что он, по версии следствия, обменял 20 тысяч рублей на криптовалюту и затем перевел ее на электронный кошелек "Азова"*. Мужчине было предъявлено обвинение в государственной измене и финансировании терроризма.* Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.
https://ria.ru/20241127/gosizmena-1985907287.html
https://ria.ru/20250213/eao-1999011648.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, telegram
Происшествия, Россия, Telegram
Суд признал законным приговор учителю рисования за перевод средств ВСУ

Суд признал законным приговор учителю рисования Даниилу Клюку за госизмену

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным 20-лений приговор учителю рисования Даниилу Клюку за госизмену и финансирование терроризма, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговор Второго западного окружного военного суда оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
В Москве арестовали двоих человек по подозрению в госизмене
27 ноября 2024, 02:43
Таким образом, он вступил в законную силу.
Защита фигуранта отказалась комментировать, планируется ли дальнейшее обжалование приговора.
Второй западный окружной военный суд в июне минувшего года приговорил учителя к 20 годам лишения свободы, 5 из которых в тюрьме, 15 – в колонии строгого режима. Также был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей и надзор на срок полтора года.
В группе поддержки Клюка в Telegram указано, что он, по версии следствия, обменял 20 тысяч рублей на криптовалюту и затем перевел ее на электронный кошелек "Азова"*.
Мужчине было предъявлено обвинение в государственной измене и финансировании терроризма.
* Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В ЕАО экс-госслужащий получил 14 лет колонии за госизмену
13 февраля, 08:53
 
ПроисшествияРоссияTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала