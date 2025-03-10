https://ria.ru/20250310/prigovor-2003980494.html
Суд признал законным приговор учителю рисования за перевод средств ВСУ
Суд признал законным приговор учителю рисования за перевод средств ВСУ - РИА Новости, 10.03.2025
Суд признал законным приговор учителю рисования за перевод средств ВСУ
Апелляционный военный суд признал законным 20-лений приговор учителю рисования Даниилу Клюку за госизмену и финансирование терроризма, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T01:27:00+03:00
2025-03-10T01:27:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным 20-лений приговор учителю рисования Даниилу Клюку за госизмену и финансирование терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Приговор Второго западного окружного военного суда оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Таким образом, он вступил в законную силу. Защита фигуранта отказалась комментировать, планируется ли дальнейшее обжалование приговора. Второй западный окружной военный суд в июне минувшего года приговорил учителя к 20 годам лишения свободы, 5 из которых в тюрьме, 15 – в колонии строгого режима. Также был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей и надзор на срок полтора года. В группе поддержки Клюка в Telegram указано, что он, по версии следствия, обменял 20 тысяч рублей на криптовалюту и затем перевел ее на электронный кошелек "Азова"*. Мужчине было предъявлено обвинение в государственной измене и финансировании терроризма.* Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.
https://ria.ru/20241127/gosizmena-1985907287.html
https://ria.ru/20250213/eao-1999011648.html
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происшествия, россия, telegram
Происшествия, Россия, Telegram
Суд признал законным приговор учителю рисования за перевод средств ВСУ
Суд признал законным приговор учителю рисования Даниилу Клюку за госизмену
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным 20-лений приговор учителю рисования Даниилу Клюку за госизмену и финансирование терроризма, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговор Второго западного окружного военного суда оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Таким образом, он вступил в законную силу.
Защита фигуранта отказалась комментировать, планируется ли дальнейшее обжалование приговора.
Второй западный окружной военный суд в июне минувшего года приговорил учителя к 20 годам лишения свободы, 5 из которых в тюрьме, 15 – в колонии строгого режима. Также был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей и надзор на срок полтора года.
В группе поддержки Клюка в Telegram
указано, что он, по версии следствия, обменял 20 тысяч рублей на криптовалюту и затем перевел ее на электронный кошелек "Азова"*.
Мужчине было предъявлено обвинение в государственной измене и финансировании терроризма.
* Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.