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Несколько жителей Хабаровска незаконно отмыли более 69 миллионов рублей - РИА Новости, 10.03.2025
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07:16 10.03.2025 (обновлено: 07:24 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/prestuplenie-2003996744.html
Несколько жителей Хабаровска незаконно отмыли более 69 миллионов рублей
Несколько жителей Хабаровска незаконно отмыли более 69 миллионов рублей - РИА Новости, 10.03.2025
Несколько жителей Хабаровска незаконно отмыли более 69 миллионов рублей
Более 69 миллионов рублей "отмыли" хабаровчане незаконным путем, заведены уголовные дела, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T07:16:00+03:00
2025-03-10T07:24:00+03:00
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ХАБАРОВСК, 10 мар - РИА Новости. Более 69 миллионов рублей "отмыли" хабаровчане незаконным путем, заведены уголовные дела, сообщает прокуратура Хабаровского края. Прокуратурой региона была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. "Прокуратура Индустриального района Хабаровска направила в суд три исковых заявления о признании сделок недействительными, отмене исполнительных надписей, применении последствий недействительности сделок и взыскании в доход РФ незаконно полученных денежных средств на общую сумму свыше 69 миллионов рублей. Рассмотрение исков находится на контроле надзорного ведомства", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в целях придания правомерности получения денег жители Хабаровска оформляли письменные договоры о предоставлении друг другу и компаниям, которые они возглавляют, многомиллионных займов на короткий срок. По истечении срока сделок обращались к нотариусу для совершения исполнительной надписи. В соответствии с законом исполнительная надпись нотариуса совершается на копии документа, устанавливающего задолженность. Взыскание по исполнительной надписи производится в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством России для исполнения судебных решений. "На момент заключения договоров у заемщиков отсутствовали денежные средства, полученные из законных источников, для передачи их в долг. По мнению надзорного ведомства, такие сделки совершены с целью легализации (обналичивания) денег, о чем свидетельствует их краткосрочный характер, отсутствие спора между участниками сделки, документов, подтверждающих передачу заемщику денежных средств, а также совпадение представителя должника и кредитора в одном лице", - заключает краевая прокуратура.
https://ria.ru/20250111/obman-1993267385.html
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хабаровск, россия, хабаровский край, происшествия
Хабаровск, Россия, Хабаровский край, Происшествия
Несколько жителей Хабаровска незаконно отмыли более 69 миллионов рублей

Прокуратура: несколько жителей Хабаровска отмыли более 69 миллионов рублей

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 10 мар - РИА Новости. Более 69 миллионов рублей "отмыли" хабаровчане незаконным путем, заведены уголовные дела, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Прокуратурой региона была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
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"Прокуратура Индустриального района Хабаровска направила в суд три исковых заявления о признании сделок недействительными, отмене исполнительных надписей, применении последствий недействительности сделок и взыскании в доход РФ незаконно полученных денежных средств на общую сумму свыше 69 миллионов рублей. Рассмотрение исков находится на контроле надзорного ведомства", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в целях придания правомерности получения денег жители Хабаровска оформляли письменные договоры о предоставлении друг другу и компаниям, которые они возглавляют, многомиллионных займов на короткий срок. По истечении срока сделок обращались к нотариусу для совершения исполнительной надписи.
В соответствии с законом исполнительная надпись нотариуса совершается на копии документа, устанавливающего задолженность. Взыскание по исполнительной надписи производится в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством России для исполнения судебных решений.
"На момент заключения договоров у заемщиков отсутствовали денежные средства, полученные из законных источников, для передачи их в долг. По мнению надзорного ведомства, такие сделки совершены с целью легализации (обналичивания) денег, о чем свидетельствует их краткосрочный характер, отсутствие спора между участниками сделки, документов, подтверждающих передачу заемщику денежных средств, а также совпадение представителя должника и кредитора в одном лице", - заключает краевая прокуратура.
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