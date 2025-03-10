https://ria.ru/20250310/premer-2004084706.html

Премьер Гренландии оценил возможность независимости для острова

Премьер Гренландии оценил возможность независимости для острова - РИА Новости, 10.03.2025

Премьер Гренландии оценил возможность независимости для острова

Премьер Гренландии Муте Эгеде допустил, что остров в будущем станет независимым и подпишет соглашение об ассоциации с Данией и Фарерскими островами, но... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T13:47:00+03:00

2025-03-10T13:47:00+03:00

2025-03-10T13:58:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Премьер Гренландии Муте Эгеде допустил, что остров в будущем станет независимым и подпишет соглашение об ассоциации с Данией и Фарерскими островами, но останется в рамках западного альянса для гарантий безопасности и обороны. "Я не исключаю никаких вариантов, но это будет в рамках западного альянса. Существуют ряд вопросов политики безопасности и обороны, где нам нужно объединиться с другими странами, с которыми мы уже находимся в союзе", - заявил Эгеде датской телерадиокомпании DR, добавив, что ситуация, при которой Гренландия станет независимой и будет иметь соглашение об ассоциации с Данией и Фарерскими островами, "возможна". По данным телерадиокомпании, Гренландия может подписать с одной или несколькими странами Запада соглашение, гарантирующее безопасность и оборону острова. Однако Эгеде не обозначил дату, когда может пройти голосование за независимость Гренландии. "Я не буду указывать дату (голосования - ред.). Но с учётом того, что сейчас происходит, я считаю, что партии обязаны объединиться и разработать надёжный план для общего видения независимости", - добавил политик. Перед Конгрессом США 5 марта президент страны Дональд Трамп заявил, что "так или иначе" Америка получит контроль над Гренландией, поскольку, по его мнению, этот остров им нужен для безопасности США. Такого рода заявления остаются неизменными с начала 2025 года. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250305/grenlandiya-2003218425.html

https://ria.ru/20250310/premer-2004083196.html

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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп