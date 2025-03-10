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Премьер Гренландии обвинил Трампа в неуважении к острову
Премьер Гренландии обвинил Трампа в неуважении к острову - РИА Новости, 10.03.2025
Премьер Гренландии обвинил Трампа в неуважении к острову
Президент США Дональд Трамп, продолжая публично претендовать на Гренландию, заставляет жителей острова чувствовать себя небезопасно, при этом американский лидер РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:41:00+03:00
2025-03-10T13:41:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, продолжая публично претендовать на Гренландию, заставляет жителей острова чувствовать себя небезопасно, при этом американский лидер неуважительно относится к острову, считает гренландский премьер Муте Эгеде. Перед Конгрессом США 5 марта Трамп заявил, что "так или иначе" Америка получит контроль над Гренландией, поскольку, по его мнению, этот остров им нужен для безопасности США. Такого рода заявления остаются неизменными с начала 2025 года. "Меня очень беспокоит то, что происходит в мире прямо сейчас: неустойчивый по многим направлениям мировой порядок и, пожалуй, президент Соединённых Штатов, который не отвечает за свои действия, заставляя людей чувствовать себя небезопасно... Мы заслуживаем, чтобы к нам относились с уважением, и, мне кажется, что американский президент не поступал так с тех пор, как вступил в должность", - заявил Эгеде в интервью датской телерадиокомпании DR. Гренландский премьер отметил, что следствием недавних действий Трампа также станет то, что Гренландия в долгосрочной перспективе не будет так близка с США, как люди, возможно, хотели этого раньше. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250305/grenlandiya-2003218425.html
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в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп
Премьер Гренландии обвинил Трампа в неуважении к острову
Премьер Эгеде: Трамп заставляет жителей Гренландии чувствовать себя небезопасно
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп, продолжая публично претендовать на Гренландию, заставляет жителей острова чувствовать себя небезопасно, при этом американский лидер неуважительно относится к острову, считает гренландский премьер Муте Эгеде
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Перед Конгрессом США 5 марта Трамп заявил, что "так или иначе" Америка получит контроль над Гренландией, поскольку, по его мнению, этот остров им нужен для безопасности США. Такого рода заявления остаются неизменными с начала 2025 года.
"Меня очень беспокоит то, что происходит в мире прямо сейчас: неустойчивый по многим направлениям мировой порядок и, пожалуй, президент Соединённых Штатов, который не отвечает за свои действия, заставляя людей чувствовать себя небезопасно... Мы заслуживаем, чтобы к нам относились с уважением, и, мне кажется, что американский президент не поступал так с тех пор, как вступил в должность", - заявил Эгеде в интервью датской телерадиокомпании DR.
Гренландский премьер отметил, что следствием недавних действий Трампа также станет то, что Гренландия в долгосрочной перспективе не будет так близка с США, как люди, возможно, хотели этого раньше.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.