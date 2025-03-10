Рейтинг@Mail.ru
Премьер Гренландии обвинил Трампа в неуважении к острову - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/premer-2004083196.html
Премьер Гренландии обвинил Трампа в неуважении к острову
Премьер Гренландии обвинил Трампа в неуважении к острову - РИА Новости, 10.03.2025
Премьер Гренландии обвинил Трампа в неуважении к острову
Президент США Дональд Трамп, продолжая публично претендовать на Гренландию, заставляет жителей острова чувствовать себя небезопасно, при этом американский лидер РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:41:00+03:00
2025-03-10T13:41:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дания
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, продолжая публично претендовать на Гренландию, заставляет жителей острова чувствовать себя небезопасно, при этом американский лидер неуважительно относится к острову, считает гренландский премьер Муте Эгеде. Перед Конгрессом США 5 марта Трамп заявил, что "так или иначе" Америка получит контроль над Гренландией, поскольку, по его мнению, этот остров им нужен для безопасности США. Такого рода заявления остаются неизменными с начала 2025 года. "Меня очень беспокоит то, что происходит в мире прямо сейчас: неустойчивый по многим направлениям мировой порядок и, пожалуй, президент Соединённых Штатов, который не отвечает за свои действия, заставляя людей чувствовать себя небезопасно... Мы заслуживаем, чтобы к нам относились с уважением, и, мне кажется, что американский президент не поступал так с тех пор, как вступил в должность", - заявил Эгеде в интервью датской телерадиокомпании DR. Гренландский премьер отметил, что следствием недавних действий Трампа также станет то, что Гренландия в долгосрочной перспективе не будет так близка с США, как люди, возможно, хотели этого раньше. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250305/grenlandiya-2003218425.html
https://ria.ru/20250307/grenlandiya-2003724824.html
сша
гренландия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп
Премьер Гренландии обвинил Трампа в неуважении к острову

Премьер Эгеде: Трамп заставляет жителей Гренландии чувствовать себя небезопасно

© AP PhotoДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, продолжая публично претендовать на Гренландию, заставляет жителей острова чувствовать себя небезопасно, при этом американский лидер неуважительно относится к острову, считает гренландский премьер Муте Эгеде.
Перед Конгрессом США 5 марта Трамп заявил, что "так или иначе" Америка получит контроль над Гренландией, поскольку, по его мнению, этот остров им нужен для безопасности США. Такого рода заявления остаются неизменными с начала 2025 года.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Премьер Гренландии прокомментировал намерение Трампа получить остров
5 марта, 15:00
"Меня очень беспокоит то, что происходит в мире прямо сейчас: неустойчивый по многим направлениям мировой порядок и, пожалуй, президент Соединённых Штатов, который не отвечает за свои действия, заставляя людей чувствовать себя небезопасно... Мы заслуживаем, чтобы к нам относились с уважением, и, мне кажется, что американский президент не поступал так с тех пор, как вступил в должность", - заявил Эгеде в интервью датской телерадиокомпании DR.
Гренландский премьер отметил, что следствием недавних действий Трампа также станет то, что Гренландия в долгосрочной перспективе не будет так близка с США, как люди, возможно, хотели этого раньше.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Жители Гренландии раскритиковали Трампа за слова о присоединении острова
7 марта, 19:40
 
В миреСШАГренландияДанияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала