https://ria.ru/20250310/pravoslavie-2003984838.html

Священник рассказал, сколько времени нельзя есть перед особой литургией

Священник рассказал, сколько времени нельзя есть перед особой литургией - РИА Новости, 10.03.2025

Священник рассказал, сколько времени нельзя есть перед особой литургией

Особое богослужение Великого поста – литургию преждеосвященных даров – могут проводить в храмах вечером, но, как и перед "обычной", утренней литургией, нельзя... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T03:10:00+03:00

2025-03-10T03:10:00+03:00

2025-03-10T03:10:00+03:00

религия

владимир вигилянский

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религия

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Особое богослужение Великого поста – литургию преждеосвященных даров – могут проводить в храмах вечером, но, как и перед "обычной", утренней литургией, нельзя есть минимум шесть часов, если человек собирается причащаться, рассказал РИА Новости настоятель храма святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский. Ранее митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) распорядился в городских храмах Крымской митрополии начинать богослужение с чтением великого канона Андрея Критского в 18 часов вечера, а не в 16 или 17, как это было заведено. Также глава митрополии постановил по средам (кроме первой и последней недели поста) совершать литургию преждеосвященных даров не утром, а вечером. Все это сделано, чтобы работающие прихожане смогли присутствовать на этих особых богослужениях Великого поста. В митрополии отметили, что это "возобновление древней практики", ведь литургия преждеосвященных даров по церковному уставу соединена с вечерней "многие века" совершалась вечером. Литургия – богослужение, в ходе которого, как верят христиане, хлеб и вино чудесным образом становятся Святыми Дарами - Телом и Кровью Христовыми, которые дают людям (причащают их). Литургию в храмах обычно проводят ежедневно по утрам (хотя есть и традиция ночных богослужений, например, на Новый год). Литургия преждеосвященных даров – особое богослужение, которое совершают только во время Великого поста - в среду и пятницу, а также в некоторые другие дни поста. Во время такой литургии верующих причащают дарами, освященными во время обычной литургии в предыдущее воскресенье. "Литургия преждеосвященных даров соединяется с вечерней, есть в тексте прямое указание – "Исполним вечернюю молитву нашу". Изначально ее и проводили вечером, но потом для удобства прихожан перенесли на утро: так и проще поститься, ведь перед причастием нельзя есть минимум шесть часов. Сейчас во многих храмах ее служат вечером, это довольно распространено - опять же по соображениям удобства, чтобы прихожане успевали после работы. Когда именно служить - решает настоятель и община конкретного храма. Но в любом случае, если вы собираетесь причащаться, нужно отсчитать перед литургией 6 часов, не есть, а после - уже можно", - сказал отец Владимир Вигилянский. Он отметил, что для болеющих есть послабления, допустимо принимать лекарства перед причастием в любое время, если показано. Также, по его словам, есть перед причастием можно, "если сама еда становится лекарством, если нужно заесть таблетки, или когда надо есть по часам - в случае язвы и других болезней". "Литургия – это праздник, торжество воскресения и вечной жизни, поэтому в покаянное время Великого поста их совершают реже - только в субботу и воскресенье. Но верующие могут причаститься и на литургии преждеосвященных даров. В остальные дни Великого поста причаститься нельзя. Исключение делается для болеющих, кто не может в силу разных обстоятельств быть на богослужении в эти дни: священники посещают их дома, в больницах, приносят преждеосвященные Дары с собой", - заключил собеседник агентства. Великий пост в 2025 году начался 3 марта продлится до 19 апреля - если считать вместе со Страстной неделей. Пост – время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 20 апреля. Во время поста в храмах читают особые молитвы, реже совершается литургия, меняется облачение духовенства. В первые четыре дня Великого поста вечерами в храмах проводят особые богослужения – великое повечерие, на нем читают покаянный канон Андрея Критского – каждый день по четверти (полностью его еще раз читают в среду на пятой неделе поста). В период поста, как говорят священники, мирянам, если позволяет здоровье, стоит отказаться от продуктов животного происхождения: мяса, яиц, всего молочного, а также - за исключением некоторых дней - рыбы и алкоголя.

https://ria.ru/20250303/sovet-2002296498.html

https://ria.ru/20250302/tsel-2002301424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир вигилянский, великий пост , православие, религия