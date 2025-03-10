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В правительстве не поддержали идею продажи алкоголя по записи из Госуслуг - РИА Новости, 10.03.2025
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15:21 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/pravitelstvo-2004115726.html
В правительстве не поддержали идею продажи алкоголя по записи из Госуслуг
В правительстве не поддержали идею продажи алкоголя по записи из Госуслуг - РИА Новости, 10.03.2025
В правительстве не поддержали идею продажи алкоголя по записи из Госуслуг
Правительство РФ не поддержало законопроект о праве продавать совершеннолетним алкоголь только по специальной записи на "Госуслугах" о прохождении... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:21:00+03:00
2025-03-10T15:21:00+03:00
общество
андрей свинцов
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство РФ не поддержало законопроект о праве продавать совершеннолетним алкоголь только по специальной записи на "Госуслугах" о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом, следует из копии проекта отзыва правительства, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В декабре прошлого года депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается ввести запрет на продажу алкоголя совершеннолетним лицам, не имеющим подтвержденной записи на "Госуслугах" о прохождении беседы с наркологом. "Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - сказано в документе. Кабмин отмечает, что из содержания законопроекта неясен механизм реализации указанного запрета, в частности, способы и порядок проверки или подтверждения записи на "Госуслугах" о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом. "Не представляется возможным также определить, каким образом положения законопроекта будут применяться в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства", - сказано в отзыве. Кроме того, в правительстве отмечают, что предлагаемое изменение может спровоцировать лиц, не имеющих подтвержденной записи на "Госуслугах", приобретать и потреблять нелегальную алкогольную продукцию, представляющую опасность для жизни и здоровья. По мнению кабмина, реализация положений законопроекта приведет к дополнительной нагрузке на медицинские организации, осуществляющие оказание медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология", поскольку проектируемое регулирование предусматривает обязанность фактически всего дееспособного населения страны пройти соответствующее консультирование.
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общество, андрей свинцов, госдума рф, лдпр
Общество, Андрей Свинцов, Госдума РФ, ЛДПР
В правительстве не поддержали идею продажи алкоголя по записи из Госуслуг

Правительство не поддержало идею продажи алкоголя только по записи из Госуслуг

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство РФ не поддержало законопроект о праве продавать совершеннолетним алкоголь только по специальной записи на "Госуслугах" о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом, следует из копии проекта отзыва правительства, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В декабре прошлого года депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается ввести запрет на продажу алкоголя совершеннолетним лицам, не имеющим подтвержденной записи на "Госуслугах" о прохождении беседы с наркологом.
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"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - сказано в документе.
Кабмин отмечает, что из содержания законопроекта неясен механизм реализации указанного запрета, в частности, способы и порядок проверки или подтверждения записи на "Госуслугах" о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом.
"Не представляется возможным также определить, каким образом положения законопроекта будут применяться в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства", - сказано в отзыве.
Кроме того, в правительстве отмечают, что предлагаемое изменение может спровоцировать лиц, не имеющих подтвержденной записи на "Госуслугах", приобретать и потреблять нелегальную алкогольную продукцию, представляющую опасность для жизни и здоровья.
По мнению кабмина, реализация положений законопроекта приведет к дополнительной нагрузке на медицинские организации, осуществляющие оказание медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология", поскольку проектируемое регулирование предусматривает обязанность фактически всего дееспособного населения страны пройти соответствующее консультирование.
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