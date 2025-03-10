https://ria.ru/20250310/pravitelstvo-2004115726.html

В правительстве не поддержали идею продажи алкоголя по записи из Госуслуг

В правительстве не поддержали идею продажи алкоголя по записи из Госуслуг - РИА Новости, 10.03.2025

В правительстве не поддержали идею продажи алкоголя по записи из Госуслуг

Правительство РФ не поддержало законопроект о праве продавать совершеннолетним алкоголь только по специальной записи на "Госуслугах" о прохождении... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T15:21:00+03:00

2025-03-10T15:21:00+03:00

2025-03-10T15:21:00+03:00

общество

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лдпр

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство РФ не поддержало законопроект о праве продавать совершеннолетним алкоголь только по специальной записи на "Госуслугах" о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом, следует из копии проекта отзыва правительства, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В декабре прошлого года депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается ввести запрет на продажу алкоголя совершеннолетним лицам, не имеющим подтвержденной записи на "Госуслугах" о прохождении беседы с наркологом. "Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - сказано в документе. Кабмин отмечает, что из содержания законопроекта неясен механизм реализации указанного запрета, в частности, способы и порядок проверки или подтверждения записи на "Госуслугах" о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом. "Не представляется возможным также определить, каким образом положения законопроекта будут применяться в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства", - сказано в отзыве. Кроме того, в правительстве отмечают, что предлагаемое изменение может спровоцировать лиц, не имеющих подтвержденной записи на "Госуслугах", приобретать и потреблять нелегальную алкогольную продукцию, представляющую опасность для жизни и здоровья. По мнению кабмина, реализация положений законопроекта приведет к дополнительной нагрузке на медицинские организации, осуществляющие оказание медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология", поскольку проектируемое регулирование предусматривает обязанность фактически всего дееспособного населения страны пройти соответствующее консультирование.

https://ria.ru/20241211/gd-1988555319.html

https://ria.ru/20240911/rossiya-1972037338.html

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общество, андрей свинцов, госдума рф, лдпр