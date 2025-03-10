https://ria.ru/20250310/pravitelstvo-2004101063.html

В России могут вырасти штрафы за перевозку детей без автокресел

В России могут вырасти штрафы за перевозку детей без автокресел - РИА Новости, 10.03.2025

В России могут вырасти штрафы за перевозку детей без автокресел

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство РФ с учётом замечания поддержало законопроект о двухкратным увеличении штрафа за перевозку детей без специальных... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T14:41:00+03:00

2025-03-10T14:41:00+03:00

2025-03-10T15:00:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство РФ с учётом замечания поддержало законопроект о двухкратным увеличении штрафа за перевозку детей без специальных автокресел и бустеров, проект отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости.В настоящее время за нарушение правил перевозки детей для водителей положен штраф — 3 тысячи рублей, для должностных лиц - 25 тыс. рублей, для юридических лиц - 100 тыс. руб. Авторами законопроекта выступили сенаторы Андрей Кутеповов и Игорь Тресков."Законопроектом предлагается внести в часть 3 статьи 12.23 КоАП изменение, предусматривающее двукратное увеличение административного штрафаза нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения РФ. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанного замечания", - сказано в документе.Отмечается , что в период с 2020 по 2024 год количество ДТП, при расследовании которых были выявлены нарушения требований к перевозке детей, возросло с 918 до 959, что свидетельствует о недостаточности установленных мер административной ответственности."Вместе с тем пояснительную записку к законопроекту следует дополнить информацией, обосновывающей выбор проектируемого размера административного штрафа в соответствии с принципами соразмерности и дифференциации административной ответственности, а также возможности исполнения наказания лицами, в отношении которых предлагается его установить", - уточняется в отзыве кабмина.

https://ria.ru/20250113/shtraf-1993212901.html

https://ria.ru/20250203/progrev-1996937663.html

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россия, андрей кутепов, общество