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В России могут вырасти штрафы за перевозку детей без автокресел - РИА Новости, 10.03.2025
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14:41 10.03.2025 (обновлено: 15:00 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/pravitelstvo-2004101063.html
В России могут вырасти штрафы за перевозку детей без автокресел
В России могут вырасти штрафы за перевозку детей без автокресел - РИА Новости, 10.03.2025
В России могут вырасти штрафы за перевозку детей без автокресел
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство РФ с учётом замечания поддержало законопроект о двухкратным увеличении штрафа за перевозку детей без специальных... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:41:00+03:00
2025-03-10T15:00:00+03:00
россия
андрей кутепов
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство РФ с учётом замечания поддержало законопроект о двухкратным увеличении штрафа за перевозку детей без специальных автокресел и бустеров, проект отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости.В настоящее время за нарушение правил перевозки детей для водителей положен штраф — 3 тысячи рублей, для должностных лиц - 25 тыс. рублей, для юридических лиц - 100 тыс. руб. Авторами законопроекта выступили сенаторы Андрей Кутеповов и Игорь Тресков."Законопроектом предлагается внести в часть 3 статьи 12.23 КоАП изменение, предусматривающее двукратное увеличение административного штрафаза нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения РФ. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанного замечания", - сказано в документе.Отмечается , что в период с 2020 по 2024 год количество ДТП, при расследовании которых были выявлены нарушения требований к перевозке детей, возросло с 918 до 959, что свидетельствует о недостаточности установленных мер административной ответственности."Вместе с тем пояснительную записку к законопроекту следует дополнить информацией, обосновывающей выбор проектируемого размера административного штрафа в соответствии с принципами соразмерности и дифференциации административной ответственности, а также возможности исполнения наказания лицами, в отношении которых предлагается его установить", - уточняется в отзыве кабмина.
https://ria.ru/20250113/shtraf-1993212901.html
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россия, андрей кутепов, общество
Россия, Андрей Кутепов, Общество
В России могут вырасти штрафы за перевозку детей без автокресел

Штрафы за перевозку детей без автокресел могут вырасти в два раза

© Depositphotos.com / romrodinkaРебенок в автокресле
Ребенок в автокресле - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Depositphotos.com / romrodinka
Ребенок в автокресле. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство РФ с учётом замечания поддержало законопроект о двухкратным увеличении штрафа за перевозку детей без специальных автокресел и бустеров, проект отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время за нарушение правил перевозки детей для водителей положен штраф — 3 тысячи рублей, для должностных лиц - 25 тыс. рублей, для юридических лиц - 100 тыс. руб. Авторами законопроекта выступили сенаторы Андрей Кутеповов и Игорь Тресков.
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"Законопроектом предлагается внести в часть 3 статьи 12.23 КоАП изменение, предусматривающее двукратное увеличение административного штрафа
за нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения РФ. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанного замечания", - сказано в документе.
Отмечается , что в период с 2020 по 2024 год количество ДТП, при расследовании которых были выявлены нарушения требований к перевозке детей, возросло с 918 до 959, что свидетельствует о недостаточности установленных мер административной ответственности.
"Вместе с тем пояснительную записку к законопроекту следует дополнить информацией, обосновывающей выбор проектируемого размера административного штрафа в соответствии с принципами соразмерности и дифференциации административной ответственности, а также возможности исполнения наказания лицами, в отношении которых предлагается его установить", - уточняется в отзыве кабмина.
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