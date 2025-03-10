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В России утвердили создание особых экономических зон в трех регионах - РИА Новости, 10.03.2025
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09:04 10.03.2025 (обновлено: 10:03 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/pravitelstvo-2004004321.html
В России утвердили создание особых экономических зон в трех регионах
В России утвердили создание особых экономических зон в трех регионах - РИА Новости, 10.03.2025
В России утвердили создание особых экономических зон в трех регионах
В России появятся три новые особые экономические зоны (ОЭЗ) — в Подмосковье, Вологодской и Новосибирской областях, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T09:04:00+03:00
2025-03-10T10:03:00+03:00
экономика
россия
новосибирская область
московская область (подмосковье)
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В России появятся три новые особые экономические зоны (ОЭЗ) — в Подмосковье, Вологодской и Новосибирской областях, сообщается на сайте правительства."В России продолжается работа по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы могут реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях", — говорится в публикации.Соответствующие постановления подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Новая ОЭЗ промышленно-производственного типа "Вологодская" разместится в окрестностях региональной столицы. Ее резидентами станут шесть компаний, которые займутся производством мебели, подшипников, амальгамных ламп низкого давления, металлургическим производством и созданием домокомплектов и деревянных стройматериалов. Суммарный объем инвестиций составит более 8,7 миллиарда рублей. Кроме того, будет создано 788 новых рабочих мест. Вторую особую экономическую зону создадут на территории двух районов недалеко от Новосибирска. Там планируют работать пять компаний, которые привлекут более 9,2 миллиарда рублей инвестиций и создадут свыше 700 новых рабочих мест. На юге Московской области начнет работу ОЭЗ "Большой Серпухов". "Там планируется реализовать семь инвестиционных проектов с совокупным объемом вложений более восьми миллиардов рублей и создать почти 900 новых рабочих мест", — уточнили в правительстве.В частности, инвесторы хотят наладить производство лекарственных препаратов, изготовление автономных устройств пожаротушения, разработать систему для дезинфекции и стерилизации медицинских приборов, создать отечественное оборудование для исследования ДНК.
https://ria.ru/20250214/pravitelstvo-1999287832.html
https://ria.ru/20250307/vologda-2003585579.html
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россия
новосибирская область
московская область (подмосковье)
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экономика, россия, новосибирская область, московская область (подмосковье), михаил мишустин
Экономика, Россия, Новосибирская область, Московская область (Подмосковье), Михаил Мишустин
В России утвердили создание особых экономических зон в трех регионах

Правительство утвердило создание особых экономических зон в трех регионах

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства России
Здание правительства России - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание правительства России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В России появятся три новые особые экономические зоны (ОЭЗ) — в Подмосковье, Вологодской и Новосибирской областях, сообщается на сайте правительства.
России продолжается работа по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы могут реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях", — говорится в публикации.
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Правительство утвердило создание в Кузбассе особой экономической зоны
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Соответствующие постановления подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и логистической инфраструктуры. Их резидентам положены налоговые льготы и таможенные преференции, они могут рассчитывать на снижение арендных платежей.

Новая ОЭЗ промышленно-производственного типа "Вологодская" разместится в окрестностях региональной столицы. Ее резидентами станут шесть компаний, которые займутся производством мебели, подшипников, амальгамных ламп низкого давления, металлургическим производством и созданием домокомплектов и деревянных стройматериалов.
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Суммарный объем инвестиций составит более 8,7 миллиарда рублей. Кроме того, будет создано 788 новых рабочих мест.
Вторую особую экономическую зону создадут на территории двух районов недалеко от Новосибирска. Там планируют работать пять компаний, которые привлекут более 9,2 миллиарда рублей инвестиций и создадут свыше 700 новых рабочих мест.
На юге Московской области начнет работу ОЭЗ "Большой Серпухов".
"Там планируется реализовать семь инвестиционных проектов с совокупным объемом вложений более восьми миллиардов рублей и создать почти 900 новых рабочих мест", — уточнили в правительстве.
В частности, инвесторы хотят наладить производство лекарственных препаратов, изготовление автономных устройств пожаротушения, разработать систему для дезинфекции и стерилизации медицинских приборов, создать отечественное оборудование для исследования ДНК.
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