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В Новой Москве локализовали пожар в административном здании - РИА Новости, 10.03.2025
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23:19 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/pozhar-2004200063.html
В Новой Москве локализовали пожар в административном здании
В Новой Москве локализовали пожар в административном здании - РИА Новости, 10.03.2025
В Новой Москве локализовали пожар в административном здании
Пожар в новой Москве, где горело административное здание, локализован на площади 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 10.03.2025
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москва
россия
происшествия
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новая москва
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пожар в новой Москве, где горело административное здание, локализован на площади 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в понедельник в МЧС сообщили о пожаре в деревне Мамыри в новой Москве, на 150 "квадратах" горела кровля административного здания, при этом из огня спасли пять человек. Позднее дополнили, что площадь пожара выросла до 500 квадратных метров. "Принятыми мерами в 22.54 пожар локализован на площади 500 квадратных метров. Всего огнеборцами спасено 7 человек", - говорится в сообщении.
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москва, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новая москва
Москва, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новая Москва
В Новой Москве локализовали пожар в административном здании

МЧС: пожар в Новой Москве, где горело административное здание, локализовали

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пожар в новой Москве, где горело административное здание, локализован на площади 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее в понедельник в МЧС сообщили о пожаре в деревне Мамыри в новой Москве, на 150 "квадратах" горела кровля административного здания, при этом из огня спасли пять человек. Позднее дополнили, что площадь пожара выросла до 500 квадратных метров.
"Принятыми мерами в 22.54 пожар локализован на площади 500 квадратных метров. Всего огнеборцами спасено 7 человек", - говорится в сообщении.
Здание в районе Павелецкого вокзала после пожара - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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Вчера, 15:58
 
МоскваРоссияПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новая Москва
 
 
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