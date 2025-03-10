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В Новой Москве локализовали пожар в административном здании
В Новой Москве локализовали пожар в административном здании - РИА Новости, 10.03.2025
В Новой Москве локализовали пожар в административном здании
Пожар в новой Москве, где горело административное здание, локализован на площади 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T23:19:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пожар в новой Москве, где горело административное здание, локализован на площади 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в понедельник в МЧС сообщили о пожаре в деревне Мамыри в новой Москве, на 150 "квадратах" горела кровля административного здания, при этом из огня спасли пять человек. Позднее дополнили, что площадь пожара выросла до 500 квадратных метров. "Принятыми мерами в 22.54 пожар локализован на площади 500 квадратных метров. Всего огнеборцами спасено 7 человек", - говорится в сообщении.
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москва, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новая москва
Москва, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новая Москва
В Новой Москве локализовали пожар в административном здании
МЧС: пожар в Новой Москве, где горело административное здание, локализовали