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В Новой Москве локализовали пожар в административном здании

В Новой Москве локализовали пожар в административном здании - РИА Новости, 10.03.2025

В Новой Москве локализовали пожар в административном здании

Пожар в новой Москве, где горело административное здание, локализован на площади 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T23:19:00+03:00

2025-03-10T23:19:00+03:00

2025-03-10T23:19:00+03:00

москва

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происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пожар в новой Москве, где горело административное здание, локализован на площади 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в понедельник в МЧС сообщили о пожаре в деревне Мамыри в новой Москве, на 150 "квадратах" горела кровля административного здания, при этом из огня спасли пять человек. Позднее дополнили, что площадь пожара выросла до 500 квадратных метров. "Принятыми мерами в 22.54 пожар локализован на площади 500 квадратных метров. Всего огнеборцами спасено 7 человек", - говорится в сообщении.

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москва, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новая москва