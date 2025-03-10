https://ria.ru/20250310/pozhar-2004198756.html

На угольном предприятии в Воркуте произошло возгорание

На угольном предприятии в Воркуте произошло возгорание - РИА Новости, 10.03.2025

На угольном предприятии в Воркуте произошло возгорание

Возгорание произошло на угольном предприятии в Воркуте, из двух блоков шахты "Заполярная-2" эвакуировались 290 человек, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T23:00:00+03:00

2025-03-10T23:00:00+03:00

2025-03-10T23:06:00+03:00

воркута

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

республика коми

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Возгорание произошло на угольном предприятии в Воркуте, из двух блоков шахты "Заполярная-2" эвакуировались 290 человек, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале."В Коми с шахты Заполярная-2 эвакуировались горняки. В Воркуте на угольном предприятии произошло возгорание. Из двух блоков шахты эвакуировались 290 человек. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.На месте работают 30 специалистов и семь единиц техники, уточняет МЧС РФ.

https://ria.ru/20250310/pozhar-2004165413.html

воркута

россия

республика коми

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воркута, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, республика коми