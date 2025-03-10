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На угольном предприятии в Воркуте произошло возгорание
На угольном предприятии в Воркуте произошло возгорание - РИА Новости, 10.03.2025
На угольном предприятии в Воркуте произошло возгорание
Возгорание произошло на угольном предприятии в Воркуте, из двух блоков шахты "Заполярная-2" эвакуировались 290 человек, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T23:00:00+03:00
2025-03-10T23:00:00+03:00
2025-03-10T23:06:00+03:00
воркута
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россия
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республика коми
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Возгорание произошло на угольном предприятии в Воркуте, из двух блоков шахты "Заполярная-2" эвакуировались 290 человек, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале."В Коми с шахты Заполярная-2 эвакуировались горняки. В Воркуте на угольном предприятии произошло возгорание. Из двух блоков шахты эвакуировались 290 человек. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.На месте работают 30 специалистов и семь единиц техники, уточняет МЧС РФ.
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воркута, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, республика коми
Воркута, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия, Республика Коми
На угольном предприятии в Воркуте произошло возгорание
На угольном предприятии в Воркуте вспыхнул пожар, шахту покинули 290 человек