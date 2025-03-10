https://ria.ru/20250310/pozhar-2004189190.html
При пожаре в доме в Приморье пострадал человек
При пожаре в доме в Приморье пострадал человек - РИА Новости, 10.03.2025
При пожаре в доме в Приморье пострадал человек
Четыре человека, в том числе трое детей, спаслись при пожаре в доме в Приморье, пострадал мужчина, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T21:08:00+03:00
2025-03-10T21:08:00+03:00
2025-03-10T21:10:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар - РИА Новости. Четыре человека, в том числе трое детей, спаслись при пожаре в доме в Приморье, пострадал мужчина, сообщает региональный главк МЧС России. По данным ведомства, возгорание произошло днем в понедельник в двухэтажном доме на улице Вторая в селе Кневичи. Пожарные работали на месте уже через пять минут. "До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались четыре человека, из них трое детей. По прибытию дом был полностью охвачен пламенем. Из-за воздействия опасных факторов пожара пострадал 45-летний мужчина... Погибших нет", - говорится в сообщении. Пожар потушили на площади около 150 квадратных метров, причина возгорания и ущерб устанавливаются, информирует ГУМЧС. Источник, знакомый с ситуацией, уточнил РИА Новости, что в семье воспитывается четверо детей. Позже в соцсетях региона начали сбор гуманитарной помощи. По данным прокуратуры Приморья, в сгоревшем доме жила многодетная семья, соблюдение их прав контролирует надзорное ведомство. Сгоревший дом был единственным жильём этой семьи. "При взаимодействии с администрацией округа уже сегодня многодетная семья обеспечена жильем из маневренного фонда. Ведомство окажет семье помощь в сборе и направлении пакета документов для получения выплаты в рамках региональной программы оказания поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", - отметили в прокуратуре Приморья.
https://ria.ru/20241215/primore-1989277030.html
https://ria.ru/20250301/vladivostok-2002423047.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край
При пожаре в доме в Приморье пострадал человек
МЧС: при пожаре в доме в приморском селе Кневичи пострадал человек, тое спаслись
ВЛАДИВОСТОК, 10 мар - РИА Новости. Четыре человека, в том числе трое детей, спаслись при пожаре в доме в Приморье, пострадал мужчина, сообщает региональный главк МЧС России.
По данным ведомства, возгорание произошло днем в понедельник в двухэтажном доме на улице Вторая в селе Кневичи. Пожарные работали на месте уже через пять минут.
"До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались четыре человека, из них трое детей. По прибытию дом был полностью охвачен пламенем. Из-за воздействия опасных факторов пожара пострадал 45-летний мужчина... Погибших нет", - говорится в сообщении.
Пожар потушили на площади около 150 квадратных метров, причина возгорания и ущерб устанавливаются, информирует ГУМЧС.
Источник, знакомый с ситуацией, уточнил РИА Новости, что в семье воспитывается четверо детей. Позже в соцсетях региона начали сбор гуманитарной помощи.
По данным прокуратуры Приморья, в сгоревшем доме жила многодетная семья, соблюдение их прав контролирует надзорное ведомство. Сгоревший дом был единственным жильём этой семьи.
"При взаимодействии с администрацией округа уже сегодня многодетная семья обеспечена жильем из маневренного фонда. Ведомство окажет семье помощь в сборе и направлении пакета документов для получения выплаты в рамках региональной программы оказания поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", - отметили в прокуратуре Приморья.