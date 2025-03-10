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При пожаре в административном здании в Новой Москве спасли пятерых человек - РИА Новости, 10.03.2025
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21:06 10.03.2025 (обновлено: 21:07 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/pozhar-2004189031.html
При пожаре в административном здании в Новой Москве спасли пятерых человек
При пожаре в административном здании в Новой Москве спасли пятерых человек - РИА Новости, 10.03.2025
При пожаре в административном здании в Новой Москве спасли пятерых человек
Административное здание горит в деревне Мамыри в новой Москве на 150 "квадратах", из огня спасены пять человек, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 10.03.2025
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Административное здание горит в деревне Мамыри в новой Москве на 150 "квадратах", из огня спасены пять человек, сообщает пресс-служба МЧС России. "В новой Москве, в деревне Мамыри, происходит загорание кровли двухэтажного административного здания. Предварительная площадь пожара - 150 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что с горящего этажа пожарные спасли пять человек.
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происшествия, москва, новая москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Новая Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в административном здании в Новой Москве спасли пятерых человек

МЧС: в Новой Москве горит административное здание, из огня спасли пятерых

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Административное здание горит в деревне Мамыри в новой Москве на 150 "квадратах", из огня спасены пять человек, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В новой Москве, в деревне Мамыри, происходит загорание кровли двухэтажного административного здания. Предварительная площадь пожара - 150 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с горящего этажа пожарные спасли пять человек.
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