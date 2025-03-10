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При пожаре в административном здании в Новой Москве спасли пятерых человек

При пожаре в административном здании в Новой Москве спасли пятерых человек - РИА Новости, 10.03.2025

При пожаре в административном здании в Новой Москве спасли пятерых человек

Административное здание горит в деревне Мамыри в новой Москве на 150 "квадратах", из огня спасены пять человек, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 10.03.2025

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Административное здание горит в деревне Мамыри в новой Москве на 150 "квадратах", из огня спасены пять человек, сообщает пресс-служба МЧС России. "В новой Москве, в деревне Мамыри, происходит загорание кровли двухэтажного административного здания. Предварительная площадь пожара - 150 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что с горящего этажа пожарные спасли пять человек.

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