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При пожаре в административном здании в Новой Москве спасли пятерых человек
При пожаре в административном здании в Новой Москве спасли пятерых человек - РИА Новости, 10.03.2025
При пожаре в административном здании в Новой Москве спасли пятерых человек
Административное здание горит в деревне Мамыри в новой Москве на 150 "квадратах", из огня спасены пять человек, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T21:06:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Административное здание горит в деревне Мамыри в новой Москве на 150 "квадратах", из огня спасены пять человек, сообщает пресс-служба МЧС России. "В новой Москве, в деревне Мамыри, происходит загорание кровли двухэтажного административного здания. Предварительная площадь пожара - 150 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что с горящего этажа пожарные спасли пять человек.
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Происшествия, Москва, Новая Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в административном здании в Новой Москве спасли пятерых человек
МЧС: в Новой Москве горит административное здание, из огня спасли пятерых