https://ria.ru/20250310/pozhar-2004176988.html

В Пермском крае потушили пожар в доме, где погибли спасатели

В Пермском крае потушили пожар в доме, где погибли спасатели - РИА Новости, 10.03.2025

В Пермском крае потушили пожар в доме, где погибли спасатели

Пожар в одноэтажном деревянно-рубленом жилом доме в Соликамске Пермского края, при ликвидации которого погибли спасатели, потушен, сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T19:46:00+03:00

2025-03-10T19:46:00+03:00

2025-03-10T19:46:00+03:00

происшествия

пермский край

соликамск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пожар в одноэтажном деревянно-рубленом жилом доме в Соликамске Пермского края, при ликвидации которого погибли спасатели, потушен, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Ранее сообщалось, что возгорание в Соликамске произошло в одноэтажном деревянно-рубленом жилом доме. Площадь пожара составляла 170 квадратных метров. Двое сотрудников МЧС погибли при обрушении кровли. "Пожар в Пермском крае ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250303/pozhar-2002823200.html

пермский край

соликамск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермский край, соликамск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)