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В Пермском крае потушили пожар в доме, где погибли спасатели - РИА Новости, 10.03.2025
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19:46 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/pozhar-2004176988.html
В Пермском крае потушили пожар в доме, где погибли спасатели
В Пермском крае потушили пожар в доме, где погибли спасатели - РИА Новости, 10.03.2025
В Пермском крае потушили пожар в доме, где погибли спасатели
Пожар в одноэтажном деревянно-рубленом жилом доме в Соликамске Пермского края, при ликвидации которого погибли спасатели, потушен, сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T19:46:00+03:00
2025-03-10T19:46:00+03:00
происшествия
пермский край
соликамск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пожар в одноэтажном деревянно-рубленом жилом доме в Соликамске Пермского края, при ликвидации которого погибли спасатели, потушен, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Ранее сообщалось, что возгорание в Соликамске произошло в одноэтажном деревянно-рубленом жилом доме. Площадь пожара составляла 170 квадратных метров. Двое сотрудников МЧС погибли при обрушении кровли. "Пожар в Пермском крае ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.
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пермский край
соликамск
россия
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происшествия, пермский край, соликамск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, Соликамск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае потушили пожар в доме, где погибли спасатели

МЧС: в Пермском крае потушили возгорание в доме, где при работе погибли пожарные

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пожар в одноэтажном деревянно-рубленом жилом доме в Соликамске Пермского края, при ликвидации которого погибли спасатели, потушен, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что возгорание в Соликамске произошло в одноэтажном деревянно-рубленом жилом доме. Площадь пожара составляла 170 квадратных метров. Двое сотрудников МЧС погибли при обрушении кровли.
"Пожар в Пермском крае ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
На пороховом заводе в Перми вспыхнул пожар
3 марта, 18:03
 
ПроисшествияПермский крайСоликамскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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