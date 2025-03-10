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При пожаре в жилом доме в Пензе пострадала несовершеннолетняя - РИА Новости, 10.03.2025
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16:22 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/pozhar-2004134994.html
При пожаре в жилом доме в Пензе пострадала несовершеннолетняя
При пожаре в жилом доме в Пензе пострадала несовершеннолетняя - РИА Новости, 10.03.2025
При пожаре в жилом доме в Пензе пострадала несовершеннолетняя
Пожар произошел в квартире пятиэтажного жилого дома в Пензе, в результате пострадала 17-летняя девушка, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:22:00+03:00
2025-03-10T16:22:00+03:00
происшествия
пенза
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 10 мар - РИА Новости. Пожар произошел в квартире пятиэтажного жилого дома в Пензе, в результате пострадала 17-летняя девушка, сообщили в региональном главке МЧС. Сообщение о пожаре на улице Новый Кавказ поступило в 13.18 мск. "Выгорела комната 10 квадратных метров в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. Пострадала девушка 17 лет, ещё один человек эвакуирован", - сообщили журналистам в пресс-службе главка. В ведомстве отметили, что, предварительно, причиной пожара стало воспламенение паров легковоспламеняющейся жидкости в результате неосторожного обращения с огнем.
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происшествия, пенза, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Пенза, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
При пожаре в жилом доме в Пензе пострадала несовершеннолетняя

МЧС: при пожаре в многоквартирном доме в Пензе пострадала 17-летняя девушка

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС РФ
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник спасательной службы МЧС РФ. Архивное фото
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САРАТОВ, 10 мар - РИА Новости. Пожар произошел в квартире пятиэтажного жилого дома в Пензе, в результате пострадала 17-летняя девушка, сообщили в региональном главке МЧС.
Сообщение о пожаре на улице Новый Кавказ поступило в 13.18 мск.
"Выгорела комната 10 квадратных метров в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. Пострадала девушка 17 лет, ещё один человек эвакуирован", - сообщили журналистам в пресс-службе главка.
В ведомстве отметили, что, предварительно, причиной пожара стало воспламенение паров легковоспламеняющейся жидкости в результате неосторожного обращения с огнем.
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ПроисшествияПензаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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