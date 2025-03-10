https://ria.ru/20250310/pozhar-2004134994.html

При пожаре в жилом доме в Пензе пострадала несовершеннолетняя

При пожаре в жилом доме в Пензе пострадала несовершеннолетняя - РИА Новости, 10.03.2025

При пожаре в жилом доме в Пензе пострадала несовершеннолетняя

Пожар произошел в квартире пятиэтажного жилого дома в Пензе, в результате пострадала 17-летняя девушка, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:22:00+03:00

2025-03-10T16:22:00+03:00

2025-03-10T16:22:00+03:00

происшествия

пенза

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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САРАТОВ, 10 мар - РИА Новости. Пожар произошел в квартире пятиэтажного жилого дома в Пензе, в результате пострадала 17-летняя девушка, сообщили в региональном главке МЧС. Сообщение о пожаре на улице Новый Кавказ поступило в 13.18 мск. "Выгорела комната 10 квадратных метров в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. Пострадала девушка 17 лет, ещё один человек эвакуирован", - сообщили журналистам в пресс-службе главка. В ведомстве отметили, что, предварительно, причиной пожара стало воспламенение паров легковоспламеняющейся жидкости в результате неосторожного обращения с огнем.

https://ria.ru/20250221/pozhar-2000921762.html

пенза

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2025

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происшествия, пенза, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия