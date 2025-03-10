https://ria.ru/20250310/pozhar-2004126387.html

При пожаре в центре Москвы пострадал один человек

При пожаре в центре Москвы пострадал один человек - РИА Новости, 10.03.2025

При пожаре в центре Москвы пострадал один человек

Один человек пострадал при пожаре в здании в центре Москвы, говорится в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T15:58:00+03:00

2025-03-10T15:58:00+03:00

2025-03-10T17:04:00+03:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре в здании в центре Москвы, говорится в Telegram-канале МЧС России."Сотрудники МЧС спасли еще одного человека. Пожар ликвидирован на 40 "квадратах". К сожалению, один человек пострадал, он госпитализирован", — заявили в ведомстве.Возгорание произошло в понедельник днем на третьем этаже здания, находящегося на реконструкции, на Дербеневской улице. Чуть ранее сообщалось, что огнеборцы вывели оттуда трех человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)