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При пожаре в центре Москвы пострадал один человек - РИА Новости, 10.03.2025
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15:58 10.03.2025 (обновлено: 17:04 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/pozhar-2004126387.html
При пожаре в центре Москвы пострадал один человек
При пожаре в центре Москвы пострадал один человек - РИА Новости, 10.03.2025
При пожаре в центре Москвы пострадал один человек
Один человек пострадал при пожаре в здании в центре Москвы, говорится в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:58:00+03:00
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происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре в здании в центре Москвы, говорится в Telegram-канале МЧС России."Сотрудники МЧС спасли еще одного человека. Пожар ликвидирован на 40 "квадратах". К сожалению, один человек пострадал, он госпитализирован", — заявили в ведомстве.Возгорание произошло в понедельник днем на третьем этаже здания, находящегося на реконструкции, на Дербеневской улице. Чуть ранее сообщалось, что огнеборцы вывели оттуда трех человек.
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Здание в районе Павелецкого вокзала после пожара
Здание в районе Павелецкого вокзала после пожара.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в центре Москвы пострадал один человек

МЧС: один человек пострадал при пожаре в здании на реконструкции в центре Москвы

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре в здании в центре Москвы, говорится в Telegram-канале МЧС России.
"Сотрудники МЧС спасли еще одного человека. Пожар ликвидирован на 40 "квадратах". К сожалению, один человек пострадал, он госпитализирован", — заявили в ведомстве.
Возгорание произошло в понедельник днем на третьем этаже здания, находящегося на реконструкции, на Дербеневской улице. Чуть ранее сообщалось, что огнеборцы вывели оттуда трех человек.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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