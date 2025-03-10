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Из горящего здания в центре Москвы спасли троих человек - РИА Новости, 10.03.2025
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15:41 10.03.2025 (обновлено: 16:15 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/pozhar-2004120977.html
Из горящего здания в центре Москвы спасли троих человек
Из горящего здания в центре Москвы спасли троих человек - РИА Новости, 10.03.2025
Из горящего здания в центре Москвы спасли троих человек
Сотрудники МЧС спасли трех человек из загоревшегося здания в центре Москвы, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:41:00+03:00
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происшествия
москва
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россия
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли трех человек из загоревшегося здания в центре Москвы, сообщила пресс-служба ведомства. "С помощью спасустройств огнеборцы вывели трех человек", — говорится в заявлении.Уточняется, что ЧП произошло на Дербеневской улице на третьем этаже отдельно стоящего разноуровневого здания на реконструкции.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Из горящего здания в центре Москвы спасли троих человек

МЧС: в центре Москвы загорелось здание на реконструкции, спасли 3 человек

© Фото : соцсетиПожар на стройке в центре Москвы
Пожар на стройке в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : соцсети
Пожар на стройке в центре Москвы
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли трех человек из загоревшегося здания в центре Москвы, сообщила пресс-служба ведомства.
"С помощью спасустройств огнеборцы вывели трех человек", — говорится в заявлении.
Уточняется, что ЧП произошло на Дербеневской улице на третьем этаже отдельно стоящего разноуровневого здания на реконструкции.
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