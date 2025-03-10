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Из горящего здания в центре Москвы спасли троих человек
Из горящего здания в центре Москвы спасли троих человек - РИА Новости, 10.03.2025
Из горящего здания в центре Москвы спасли троих человек
Сотрудники МЧС спасли трех человек из загоревшегося здания в центре Москвы, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:41:00+03:00
2025-03-10T15:41:00+03:00
2025-03-10T16:15:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли трех человек из загоревшегося здания в центре Москвы, сообщила пресс-служба ведомства. "С помощью спасустройств огнеборцы вывели трех человек", — говорится в заявлении.Уточняется, что ЧП произошло на Дербеневской улице на третьем этаже отдельно стоящего разноуровневого здания на реконструкции.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Из горящего здания в центре Москвы спасли троих человек
МЧС: в центре Москвы загорелось здание на реконструкции, спасли 3 человек