https://ria.ru/20250310/pozhar-2004113973.html

В Воронеже загорелся мебельный цех

В Воронеже загорелся мебельный цех - РИА Новости, 10.03.2025

В Воронеже загорелся мебельный цех

Мебельный цех загорелся в Воронеже на площади 350 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T15:12:00+03:00

2025-03-10T15:12:00+03:00

2025-03-10T15:12:00+03:00

происшествия

воронеж

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мебельный цех загорелся в Воронеже на площади 350 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Сообщение о пожаре поступило по адресу: Воронеж, ул. Острогожская, 109Е. По прибытию к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит загорание складского помещения с сэндвич-панелями на площади порядка 350 квадратных метров", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что, по предварительной информации, людей внутри нет, информации о пострадавших не поступало. К тушению привлечены более 50 человек и 15 единиц техники.

https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html

воронеж

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)