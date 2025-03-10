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В Воронеже загорелся мебельный цех - РИА Новости, 10.03.2025
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15:12 10.03.2025
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В Воронеже загорелся мебельный цех
В Воронеже загорелся мебельный цех - РИА Новости, 10.03.2025
В Воронеже загорелся мебельный цех
Мебельный цех загорелся в Воронеже на площади 350 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 10.03.2025
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происшествия
воронеж
россия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мебельный цех загорелся в Воронеже на площади 350 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Сообщение о пожаре поступило по адресу: Воронеж, ул. Острогожская, 109Е. По прибытию к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит загорание складского помещения с сэндвич-панелями на площади порядка 350 квадратных метров", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что, по предварительной информации, людей внутри нет, информации о пострадавших не поступало. К тушению привлечены более 50 человек и 15 единиц техники.
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происшествия, воронеж, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронеж, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронеже загорелся мебельный цех

В Воронеже загорелся мебельный цех на площади 350 квадратных метров

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мебельный цех загорелся в Воронеже на площади 350 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Сообщение о пожаре поступило по адресу: Воронеж, ул. Острогожская, 109Е. По прибытию к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит загорание складского помещения с сэндвич-панелями на площади порядка 350 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что, по предварительной информации, людей внутри нет, информации о пострадавших не поступало. К тушению привлечены более 50 человек и 15 единиц техники.
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ПроисшествияВоронежРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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