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В Пермском крае два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара - РИА Новости, 10.03.2025
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14:41 10.03.2025 (обновлено: 14:43 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/pozhar-2004100915.html
В Пермском крае два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара
В Пермском крае два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара - РИА Новости, 10.03.2025
В Пермском крае два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара
Двое сотрудников МЧС погибли при обрушении кровли на пожаре в частном жилом доме в Соликамске, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:41:00+03:00
2025-03-10T14:43:00+03:00
происшествия
соликамск
россия
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Двое сотрудников МЧС погибли при обрушении кровли на пожаре в частном жилом доме в Соликамске, сообщает пресс-служба ведомства. "Произошло обрушение кровли, два сотрудника МЧС России оказались под завалами, к сожалению, погибли. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении. По данным ведомства, возгорание в Соликамске произошло в одноэтажном деревянно-рубленом жилом доме. Площадь пожара составляет 900 квадратных метров. К тушению привлечено более 40 человек и 19 единиц техники.
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соликамск
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происшествия, соликамск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Соликамск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара

При обрушении кровли на пожаре в Соликамске погибли два сотрудника МЧС

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Двое сотрудников МЧС погибли при обрушении кровли на пожаре в частном жилом доме в Соликамске, сообщает пресс-служба ведомства.
"Произошло обрушение кровли, два сотрудника МЧС России оказались под завалами, к сожалению, погибли. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, возгорание в Соликамске произошло в одноэтажном деревянно-рубленом жилом доме. Площадь пожара составляет 900 квадратных метров.
К тушению привлечено более 40 человек и 19 единиц техники.
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ПроисшествияСоликамскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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