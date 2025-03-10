https://ria.ru/20250310/pozhar-2004100915.html

В Пермском крае два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара

В Пермском крае два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара - РИА Новости, 10.03.2025

В Пермском крае два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара

Двое сотрудников МЧС погибли при обрушении кровли на пожаре в частном жилом доме в Соликамске, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T14:41:00+03:00

2025-03-10T14:41:00+03:00

2025-03-10T14:43:00+03:00

происшествия

соликамск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Двое сотрудников МЧС погибли при обрушении кровли на пожаре в частном жилом доме в Соликамске, сообщает пресс-служба ведомства. "Произошло обрушение кровли, два сотрудника МЧС России оказались под завалами, к сожалению, погибли. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении. По данным ведомства, возгорание в Соликамске произошло в одноэтажном деревянно-рубленом жилом доме. Площадь пожара составляет 900 квадратных метров. К тушению привлечено более 40 человек и 19 единиц техники.

https://ria.ru/20241012/pozhar-1977705284.html

соликамск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, соликамск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)