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В Пермском крае два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара
В Пермском крае два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара - РИА Новости, 10.03.2025
В Пермском крае два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара
Двое сотрудников МЧС погибли при обрушении кровли на пожаре в частном жилом доме в Соликамске, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:41:00+03:00
2025-03-10T14:41:00+03:00
2025-03-10T14:43:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Двое сотрудников МЧС погибли при обрушении кровли на пожаре в частном жилом доме в Соликамске, сообщает пресс-служба ведомства. "Произошло обрушение кровли, два сотрудника МЧС России оказались под завалами, к сожалению, погибли. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении. По данным ведомства, возгорание в Соликамске произошло в одноэтажном деревянно-рубленом жилом доме. Площадь пожара составляет 900 квадратных метров. К тушению привлечено более 40 человек и 19 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, соликамск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Соликамск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара
При обрушении кровли на пожаре в Соликамске погибли два сотрудника МЧС