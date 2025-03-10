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В Самарской области потушили открытое горение на складе

В Самарской области потушили открытое горение на складе - РИА Новости, 10.03.2025

В Самарской области потушили открытое горение на складе

Открытое горение на складе в Самарской области ликвидировано, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T12:49:00+03:00

2025-03-10T12:49:00+03:00

2025-03-10T12:56:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

самарская область

новокуйбышевск

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Открытое горение на складе в Самарской области ликвидировано, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.Ранее в региональном ГУМЧС России сообщали, что в 7.14 мск получили сообщение о пожаре на складе на улице Молодогвардейская, 26 в Новокуйбышевске. По прибытии к месту было установлено, что площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Позднее в региональном ГУМЧС РФ сообщили, что обрушилась кровля на площади 1 тысяча квадратных метров. Пожар был локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров."Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Самарской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250310/barnaul-2003985286.html

россия

самарская область

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Пожар на складе в Новокуйбышевске Самарской области Склад горит в Новокуйбышевске Самарской области на площади в 1500 квадратных метров, сообщило МЧС. 2025-03-10T12:49 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, самарская область, новокуйбышевск