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В Самарской области потушили открытое горение на складе
В Самарской области потушили открытое горение на складе - РИА Новости, 10.03.2025
В Самарской области потушили открытое горение на складе
Открытое горение на складе в Самарской области ликвидировано, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:49:00+03:00
2025-03-10T12:49:00+03:00
2025-03-10T12:56:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
самарская область
новокуйбышевск
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Открытое горение на складе в Самарской области ликвидировано, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.Ранее в региональном ГУМЧС России сообщали, что в 7.14 мск получили сообщение о пожаре на складе на улице Молодогвардейская, 26 в Новокуйбышевске. По прибытии к месту было установлено, что площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Позднее в региональном ГУМЧС РФ сообщили, что обрушилась кровля на площади 1 тысяча квадратных метров. Пожар был локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров."Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Самарской области", - говорится в сообщении.
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Пожар на складе в Новокуйбышевске Самарской области
Склад горит в Новокуйбышевске Самарской области на площади в 1500 квадратных метров, сообщило МЧС.
2025-03-10T12:49
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, самарская область, новокуйбышевск
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Самарская область, Новокуйбышевск
В Самарской области потушили открытое горение на складе
МЧС: в Новокуйбышевске потушили открытое горение на складе