https://ria.ru/20250310/pozhar-2004037973.html

В Барнауле потушили крупный пожар на рынке

В Барнауле потушили крупный пожар на рынке - РИА Новости, 10.03.2025

В Барнауле потушили крупный пожар на рынке

Крупный пожар на рынке в Барнауле, полыхавший на площади более 1 тысячи квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщило ГУМЧС РФ по Алтайском краю. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T11:04:00+03:00

2025-03-10T11:04:00+03:00

2025-03-10T11:04:00+03:00

происшествия

барнаул

россия

алтайский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НОВОСИБИРСК, 10 мар – РИА Новости. Крупный пожар на рынке в Барнауле, полыхавший на площади более 1 тысячи квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщило ГУМЧС РФ по Алтайском краю. Пожар на рынке "Теплый рынок" по улице Целинная вспыхнул вечером в воскресенье. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений крыша горела открытым огнем. Пожар был локализован на общей площади 1,1 тысячи квадратных метров. "В краевой столице ликвидирован крупный пожар… Причины происшествия предстоит установить органам дознания", - говорится в сообщении на сайте главка МЧС. В управлении пояснили, что быстрому распространению огня на большую площадь способствовала большая горючая загрузка помещений: внутри кирпичного строения хранилась автомобильная резина, колеса, емкости с горючими жидкостями, автомобильные масла и другие легковоспламеняющиеся предметы. Людей в здании на момент происшествия не было. На месте пожара было организовано оперативное наращивание группировки. В итоге ее численность составила 128 человек и 51 единица техники. Направления работы пожарных стволов корректировали с помощью дрона. "В итоге бойцам удалось не допустить перехода огня на здания, расположенные рядом, избежать еще более масштабного развития пожара. Случаев гибели и травмирования людей не допущено", - добавили в ГУМЧС.

https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html

барнаул

россия

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в административном здании в Барнауле В Барнауле горит "Теплый рынок", площадь пожара составляет 1,1 тысячи "квадратов", по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в главке МЧС по Алтайскому краю. 2025-03-10T11:04 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, барнаул, россия, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)