https://ria.ru/20250310/pozhar-2004037973.html
В Барнауле потушили крупный пожар на рынке
В Барнауле потушили крупный пожар на рынке - РИА Новости, 10.03.2025
В Барнауле потушили крупный пожар на рынке
Крупный пожар на рынке в Барнауле, полыхавший на площади более 1 тысячи квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщило ГУМЧС РФ по Алтайском краю. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T11:04:00+03:00
2025-03-10T11:04:00+03:00
2025-03-10T11:04:00+03:00
происшествия
барнаул
россия
алтайский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 10 мар – РИА Новости. Крупный пожар на рынке в Барнауле, полыхавший на площади более 1 тысячи квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщило ГУМЧС РФ по Алтайском краю. Пожар на рынке "Теплый рынок" по улице Целинная вспыхнул вечером в воскресенье. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений крыша горела открытым огнем. Пожар был локализован на общей площади 1,1 тысячи квадратных метров. "В краевой столице ликвидирован крупный пожар… Причины происшествия предстоит установить органам дознания", - говорится в сообщении на сайте главка МЧС. В управлении пояснили, что быстрому распространению огня на большую площадь способствовала большая горючая загрузка помещений: внутри кирпичного строения хранилась автомобильная резина, колеса, емкости с горючими жидкостями, автомобильные масла и другие легковоспламеняющиеся предметы. Людей в здании на момент происшествия не было. На месте пожара было организовано оперативное наращивание группировки. В итоге ее численность составила 128 человек и 51 единица техники. Направления работы пожарных стволов корректировали с помощью дрона. "В итоге бойцам удалось не допустить перехода огня на здания, расположенные рядом, избежать еще более масштабного развития пожара. Случаев гибели и травмирования людей не допущено", - добавили в ГУМЧС.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пожар в административном здании в Барнауле
В Барнауле горит "Теплый рынок", площадь пожара составляет 1,1 тысячи "квадратов", по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в главке МЧС по Алтайскому краю.
2025-03-10T11:04
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, барнаул, россия, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Барнаул, Россия, Алтайский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Барнауле потушили крупный пожар на рынке
МЧС сообщило о ликвидации крупного пожара на рынке в Барнауле
НОВОСИБИРСК, 10 мар – РИА Новости. Крупный пожар на рынке в Барнауле, полыхавший на площади более 1 тысячи квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщило ГУМЧС РФ по Алтайском краю.
Пожар на рынке "Теплый рынок" по улице Целинная вспыхнул вечером в воскресенье. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений крыша горела открытым огнем. Пожар был локализован на общей площади 1,1 тысячи квадратных метров.
"В краевой столице ликвидирован крупный пожар… Причины происшествия предстоит установить органам дознания", - говорится в сообщении на сайте главка МЧС
.
В управлении пояснили, что быстрому распространению огня на большую площадь способствовала большая горючая загрузка помещений: внутри кирпичного строения хранилась автомобильная резина, колеса, емкости с горючими жидкостями, автомобильные масла и другие легковоспламеняющиеся предметы. Людей в здании на момент происшествия не было.
На месте пожара было организовано оперативное наращивание группировки. В итоге ее численность составила 128 человек и 51 единица техники. Направления работы пожарных стволов корректировали с помощью дрона.
"В итоге бойцам удалось не допустить перехода огня на здания, расположенные рядом, избежать еще более масштабного развития пожара. Случаев гибели и травмирования людей не допущено", - добавили в ГУМЧС.