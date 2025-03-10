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На горящем складе в Самарской области обрушилась кровля - РИА Новости, 10.03.2025
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09:29 10.03.2025 (обновлено: 09:46 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/pozhar-2004008176.html
На горящем складе в Самарской области обрушилась кровля
На горящем складе в Самарской области обрушилась кровля - РИА Новости, 10.03.2025
На горящем складе в Самарской области обрушилась кровля
Кровля горящего склада в Самарской области обрушилась на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщили журналистам в региональном ГУМЧС России. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T09:29:00+03:00
2025-03-10T09:46:00+03:00
происшествия
самарская область
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САМАРА, 10 мар - РИА Новости. Кровля горящего склада в Самарской области обрушилась на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщили журналистам в региональном ГУМЧС России."(Произошло - ред.) обрушение кровли на 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.Ранее в региональном ГУМЧС России сообщали, что в 7.14 мск получили сообщение о пожаре на складе на улице Молодогвардейская, 26 в Новокуйбышевске. По прибытию к месту установлено, что площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.Позже в МЧС России сообщили о локализации пожара на площади 1,6 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html
самарская область
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Ольга Фомченкова
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пожар на складе в Новокуйбышевске Самарской области
Склад горит в Новокуйбышевске Самарской области на площади в 1500 квадратных метров, сообщило МЧС.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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происшествия, самарская область
Происшествия, Самарская область
На горящем складе в Самарской области обрушилась кровля

Кровля обрушилась на площади 1 тыс квадратов на горящем складе в Новокуйбышевске

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САМАРА, 10 мар - РИА Новости. Кровля горящего склада в Самарской области обрушилась на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщили журналистам в региональном ГУМЧС России.
"(Произошло - ред.) обрушение кровли на 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее в региональном ГУМЧС России сообщали, что в 7.14 мск получили сообщение о пожаре на складе на улице Молодогвардейская, 26 в Новокуйбышевске. По прибытию к месту установлено, что площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
Позже в МЧС России сообщили о локализации пожара на площади 1,6 тысячи квадратных метров.
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ПроисшествияСамарская область
 
 
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