https://ria.ru/20250310/pozhar-2004008176.html

На горящем складе в Самарской области обрушилась кровля

На горящем складе в Самарской области обрушилась кровля - РИА Новости, 10.03.2025

На горящем складе в Самарской области обрушилась кровля

Кровля горящего склада в Самарской области обрушилась на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщили журналистам в региональном ГУМЧС России. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T09:29:00+03:00

2025-03-10T09:29:00+03:00

2025-03-10T09:46:00+03:00

происшествия

самарская область

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САМАРА, 10 мар - РИА Новости. Кровля горящего склада в Самарской области обрушилась на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщили журналистам в региональном ГУМЧС России."(Произошло - ред.) обрушение кровли на 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.Ранее в региональном ГУМЧС России сообщали, что в 7.14 мск получили сообщение о пожаре на складе на улице Молодогвардейская, 26 в Новокуйбышевске. По прибытию к месту установлено, что площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.Позже в МЧС России сообщили о локализации пожара на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html

самарская область

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на складе в Новокуйбышевске Самарской области Склад горит в Новокуйбышевске Самарской области на площади в 1500 квадратных метров, сообщило МЧС. 2025-03-10T09:29 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самарская область