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Пожар в Самарской области локализовали на 1,6 тысячи квадратах
Пожар в Самарской области локализовали на 1,6 тысячи квадратах - РИА Новости, 10.03.2025
Пожар в Самарской области локализовали на 1,6 тысячи квадратах
Пожарные локализовали возгорание на площади 1,6 тысячи квадратных метров на складе в Новокуйбышевске в Самарской области, говорится в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T09:16:00+03:00
2025-03-10T09:16:00+03:00
2025-03-10T09:23:00+03:00
самарская область
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САМАРА, 10 мар - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на площади 1,6 тысячи квадратных метров на складе в Новокуйбышевске в Самарской области, говорится в Telegram-канале МЧС России."Пожар в Самарской области локализован на 1600 квадратах", - говорится в сообщении ведомства.Ранее в региональном ГУМЧС России сообщали, что в 7.14 мск получили сообщение о пожаре на складе на улице Молодогвардейская, 26 в Новокуйбышевске. По прибытию к месту установлено, что площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20250309/vsu-2003965225.html
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самарская область, новокуйбышевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Самарская область, Новокуйбышевск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
Пожар в Самарской области локализовали на 1,6 тысячи квадратах
МЧС: пожар в Самарской области локализовали на 1,6 тысячи квадратах