https://ria.ru/20250310/pozhar-2003999663.html
В Самарской области загорелся склад
В Самарской области загорелся склад - РИА Новости, 10.03.2025
В Самарской области загорелся склад
Пожарные тушат возгорание площадью 1500 квадратных метров на складе в Новокуйбышевске в Самарской области, сообщили журналистам в региональном ГУМЧС России по... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T08:07:00+03:00
2025-03-10T08:07:00+03:00
2025-03-10T08:59:00+03:00
происшествия
самарская область
новокуйбышевск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004003019_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16b6592204e98cb0ae07041f79418e83.jpg
САМАРА, 10 мар - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание площадью 1500 квадратных метров на складе в Новокуйбышевске в Самарской области, сообщили журналистам в региональном ГУМЧС России по региону."В 08.14 (7.14 мск) поступило сообщение о пожаре в складе по адресу: городской округ Новокуйбышевск, улица Молодогвардейская, 26. По прибытию к месту установлено, что происходит горение в складском помещении, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.В 7.25 мск был объявлен повышенный ранг вызова – пожар №2. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Подробности уточняются.
https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html
самарская область
новокуйбышевск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004003019_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_09d97fdea3e4805bd0b85553fbb0f365.jpg
Пожар на складе в Новокуйбышевске Самарской области
Склад горит в Новокуйбышевске Самарской области на площади в 1500 квадратных метров, сообщило МЧС.
2025-03-10T08:07
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, новокуйбышевск, россия
Происшествия, Самарская область, Новокуйбышевск, Россия
В Самарской области загорелся склад
В Новокуйбышевске загорелся склад на площади 1500 квадратов