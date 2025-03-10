https://ria.ru/20250310/pozhar-2003999663.html

В Самарской области загорелся склад

В Самарской области загорелся склад - РИА Новости, 10.03.2025

В Самарской области загорелся склад

Пожарные тушат возгорание площадью 1500 квадратных метров на складе в Новокуйбышевске в Самарской области, сообщили журналистам в региональном ГУМЧС России по... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T08:07:00+03:00

2025-03-10T08:07:00+03:00

2025-03-10T08:59:00+03:00

происшествия

самарская область

новокуйбышевск

россия

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САМАРА, 10 мар - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание площадью 1500 квадратных метров на складе в Новокуйбышевске в Самарской области, сообщили журналистам в региональном ГУМЧС России по региону."В 08.14 (7.14 мск) поступило сообщение о пожаре в складе по адресу: городской округ Новокуйбышевск, улица Молодогвардейская, 26. По прибытию к месту установлено, что происходит горение в складском помещении, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.В 7.25 мск был объявлен повышенный ранг вызова – пожар №2. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Подробности уточняются.

https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html

самарская область

новокуйбышевск

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на складе в Новокуйбышевске Самарской области Склад горит в Новокуйбышевске Самарской области на площади в 1500 квадратных метров, сообщило МЧС. 2025-03-10T08:07 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самарская область, новокуйбышевск, россия